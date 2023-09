Die Stadt Biberach geht aktuell nicht davon aus, dass es bei den drei nach Paragraf 13b Baugesetzbuch erschlossenen Baugebiete Probleme gibt. Die höchsten Bundesverwaltungsrichter in Leipzig hatten im Sommer einer Klage des BUND Recht gegeben und einen „erheblichen Verfahrensfehler“ ausgemacht. Der deutsche Baurechtsparagraf verstoße gegen EU-Recht.

In Biberach könnten theoretisch die Baugebiete Taubenplätzle II (Biberach), Krautgärten II (Ringschnait) und Wiesenbreite III (Stafflangen) von dem Urteil betroffen sein, weil sie nach 13b aufgestellt wurden. „Es gab zunächst eine große Unsicherheit bei uns in der Verwaltung und auch bei Bürgern, die in den Gebieten Bauplätze gekauft haben und jetzt kurz vor dem Baubeginn stehen“, sagte Stadtplanungsamtsleiter Roman Adler am Donnerstag im Bauausschuss.

Ökologischer Ausgleich beschlossen

Mit den drei Baugebieten Taubenplätzle II, Wiesenbreite III und Krautgärten II seien ausschließlich Standorte entwickelt, die ohnehin im noch in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan 2035 vorgesehen sind. Zudem seien einige Verfahrenserleichterungen, wie der Verzicht auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden, nicht angewandt worden. „Insbesondere hat der Gemeinderat bei allen drei Gebieten auf Freiwilligkeitsbasis einen ökologischen Ausgleich beschlossen, um dem Umweltschutz gerecht zu werden“, so Adler. Beim Baugebiet Krautgärten II sei sogar eine Umweltprüfung gemacht worden..

„Bei allen drei Bebauungsplänen ist die Rügefrist von einem Jahr abgelaufen. Insofern gehen wir weiterhin davon aus, dass die Bebauungspläne rechtswirksam sind und sich auch für die Bauherren keine Folgen aus dem Urteil ergeben“sagte Adler. Die Stadt erteile daher auch Baugenehmigungen.