Biberach präsentiert sich auf der CMT

Am Samstag, 13. Januar, öffnet die CMT, Europas größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, wieder ihre Pforten. Bis zum 21. Januar stellen zahlreiche Anbieter der Tourismus- und Freizeitbranche ihre Angebote vor. Tourismus Biberach präsentiert sich laut eigener Mitteilung mit frisch gedruckten Prospekten im Gepäck von Samstag, 13., bis Dienstag, 16. Januar, als Anschließer der Oberschwaben Tourismus GmbH. Am Stand 6E31 (in Halle 6) informieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt über die touristischen Angebote. Am Montag, 15. Januar, wird das neueste Projekt von Tourismus Biberach vorgestellt: die Biberacher StadtGschichtla - ein digitaler Stadtrundgang durch Biberach.