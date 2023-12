Biberach peilt Heimsieg an

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach empfangen im letzten Heimspiel des Jahres am Samstag den TSV G.A. Stuttgart II. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle.

Schon bei einem Vorbereitungsturnier im September haben die TG-Frauen im Halbfinale gegen die Stuttgarterinnen aufgeschlagen. In der Begegnung konnte Biberach immer die Oberhand behalten und entschied das Spiel in zwei Sätzen für sich. Dennoch war die Partie umkämpft und von vielen langen Ballwechseln geprägt.

Die Saison ist für die Stuttgarterinnen bisher sehr durchwachsen verlaufen. Mit elf Punkten steht das Team aus der Landeshauptstadt auf dem sechsten Tabellenplatz und damit knapp hinter der TG, die aktuell mit 15 Punkten auf Platz vier liegt. Am vergangenen Wochenende drehten die Stuttgarterinnen aber gegen die TG Nürtingen einen 0:2-Satzrückstand noch zu einem 3:2-Sieg um und zeigten damit, dass sie sich nicht leicht geschlagen geben. Auch in der Woche zuvor erkämpften sie sich gegen den SSV Ulm 1846 einen Punkt und unterlagen nur knapp im Tiebreak mit 2:3.

Stuttgart II ist daher ein sehr ernstzunehmender Gegner. Die Biberacherinnen wollen den Schwung der letzten Ligaspiele mitnehmen und auch am Samstag konsequent von Beginn an die Zügel in die Hand nehmen und das eigene Spiel durchziehen. Dabei wird es vor allem auf eine fehlerfreie Aufschlagquote, eine gute Abwehrarbeit sowie ein variables Angriffsspiel ankommen.

Am vergangenen Mittwoch war eine kleine Delegation der TG im Pokalspiel bei der SG Volleyalb/Brenztal angetreten und verlor verdient mit 0:3. Dabei konnten die fehlenden Leistungsträgerinnen nicht kompensiert werden und die TG fand zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf das Spiel. Dennoch ist die Niederlage nach Ansicht der Biberacherinnen kein Beinbruch gewesen, der 3:1-Sieg gegen den selben Gegner in der Liga wird im TG-Lager als wichtiger eingeordnet.

Die Niederlage gilt es nun schnell abzuhaken und den Fokus auf das bevorstehende Spiel gegen Stuttgart II zu richten. Die Biberacherinnen wollen sich mit einem Sieg ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machen und vor allem den Zuschauern ein spannendes Spiel liefern.