Biberach–Nord soll schnell Realität werden

Der Grünen–Landtagsabgeordneter aus Ulm, Michael Joukov, hat die Firma Boehringer Ingelheim in Biberach besucht. Im Fokus des Gesprächs mit Standortleiter Fridtjof Traulsen stand die Verkehrsanbindung des Standorts.

Beim Rundgang zeigte sich Joukov beeindruckt über die Innovation und das Engagement der Firma. „Die allgemein bekannte Tatsache, dass Baden–Württemberg kaum Rohstoffe hat und dies jeden Tag mit Forschung und Fortschritt wettmacht, fällt nicht vom Himmel. Nein, sie wird täglich von engagierten Mitarbeitern und gut geführten Unternehmen erarbeitet, und über 7000 Mitarbeiter am Standort Biberach sind dabei die Speerspitze“, fasste er den Eindruck von Betriebsbesuch zusammen.

Traulsen erläuterte die Zukunftspläne für Boehringer in Biberach: „In den vergangenen Jahren haben wir viel in den Standort Biberach investiert. Dabei ging es um Investitionen in die Infrastruktur — wir haben beispielsweise erst kürzlich das größte Entwicklungszentrum für Biotechnologie hier eröffnet — aber vor allem auch um Investitionen in Technologien und in Zukunft. Biberach ist der Innovationsstandort im Unternehmensverband. Um uns zukunftsfähig aufzustellen, investieren wir dementsprechend weiter in Forschung und Entwicklung und in innovative Technologien. Bei diesen und zukünftigen Investitionen haben wir auch die Umwelt im Blick.“ Er betonte dabei die Wichtigkeit, den geplanten Bahnhalt Biberach–Nord zügig umzusetzen. „Damit können wir noch mehr unserer 7200 Mitarbeitenden die Möglichkeit zu einem klimafreundlichen Arbeitsweg bieten. Eine möglichst schnelle Umsetzung halte ich daher für dringend und sehr wünschenswert.“

Joukov, der selber mit der Bahn zum Termin angereist ist, versprach vollen Einsatz. „Ein morgentlicher Spaziergang von rund 30 Minuten vom Bahnhof zum Werksgelände ist eine gute Sache bei gutem Wetter und wenn man nicht im Stress ist. Beides ist jedoch bei Weitem nicht der praktische Alltag. Der geplante Bahnhalt Biberach–Nord würde hingegen das Gelände von Boehringer und das gesamte Gewerbegebiet ideal erschließen und einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Ich tue, was mir möglich ist, damit er schnell Realität wird.“