Biberach muss mehr für B312-Ortsumfahrungen bezahlen

Die Stadt Biberach muss höhere Kosten für die Planungen der B312-Ortsumfahrungen zwischen Ringschnait und Edenbachen bezahlen. Grund dafür sind die Preissteigerungen, die sich seit Beginn des Projekts im Jahr 2009 ergeben haben. Der Bauausschuss der Stadt hat die Mehrkosten einstimmig akzeptiert.

Die Umgehungsstraßen von Ringschnait, Ochsenhausen, Erlenmoos und Edenbachen mit einer Gesamtlänge von rund 14 Kilometern zählen seit den späten 1970er-Jahren zu den kommunalpolitischen Dauerbrennern im Straßenbau im Landkreis. Das Projekt befindet sich seit einigen Jahren im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 und soll bis Ende 2025 planfestgestellt sein.

Um die Planungen voranzubringen, beschlossen im Jahr 2009 der Landkreis Biberach (50 Prozent der Planungskosten), die Städte Biberach (fünf Prozent) und Ochsenhausen (15 Prozent) sowie die IHK Ulm (25 Prozent) eine Finanzierungsvereinbarung. 2017 kam außerdem die Gemeinde Erlenmoos (fünf Prozent) in den Kreis der Mitfinanzierer mit hinzu.

Von 2,2 auf 3,5 Millionen Euro

Zu Ende geplant und gebaut ist auch nach dieser langen Zeit noch nichts, dafür geht es aktuell mal wieder ums Geld. Kalkuliert wurde bisher mit einer Summe von 2,2 Millionen Euro bis zum Abschluss der Genehmigungsplanung. 70 Prozent der Summe sollen später vom Land an die Beteiligten entsprechend ihrem Anteil wieder rückvergütet werden. Seit 2009 haben sich nun die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen, die Kosten im Straßenbau sowie weitere Leistungen der Ingenieurbüros signifikant erhöht, so dass die bislang kalkulierte Summe nicht mehr ausreicht.

Das Straßenamt geht jetzt von Planungskosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro aus. Die IHK Ulm hat in diesem Zusammenhang bereits mitgeteilt, dass sie nicht mehr als die bislang vereinbarten 615.000 Euro bezahlen wird. Noch unklar ist auch, ob die Gemeinde Erlenmoos sich an den gestiegenen Kosten beteiligt.

So sie dies nicht tut, müssten die Mehrkosten allein auf den Landkreis und die Städte Biberach und Ochsenhausen verteilt werden. Für die Stadt Biberach würde dies bedeuten, dass sie sich mit 190.000 Euro statt bislang 110.000 Euro an der Planung beteiligen muss. Nach Abzug der zugesagten 70-prozentigen Rückvergütung durch das Land, verbleiben dann 58.000 Euro, die zu bezahlen sind.

Weiterer Ausbauabschnitt bis Eichbühl

„Hätten wir uns nicht schon 2009 für die Finanzierungsvereinbarung entschieden, wären die Planungen bis heute nicht vorangekommen“, zeigte sich Biberachs Baubürgermeister Christian Kuhlmann überzeugt und meinte zu den Stadträten: „Ich würde Ihnen empfehlen, auch jetzt zuzustimmen.“ Erweitert wird der Planungsauftrag außerdem auf den Ausbauabschnitt zwischen Edenbachen und Eichenberg. Hier ist die Fahrbahn bisher nur 5,50 Meter breit.

Sie frage sich, ob die Planfeststellungsunterlagen tatsächlich bis Ende 2025 fertig sind, sagte Flavia Gutermann (Freie Wähler). Dass die Kosten währen der langen Zeit gestiegen seien, sei nicht verwunderlich. „Ich weiß nicht, warum sich Erlenmoos einer Aufstockung möglicherweise verweigert.“ Ihre Fraktion stimme zu.

In dem langen Planungsprozess sei auch die Landwirtschaft mit ihren Anliegen gut gehört worden, sagte Lutz Keil (SPD). Er hoffe, dass die Planung jetzt weitergehe und vor allem Ringschnait und die Wirtschaft von der Umgehung profitiere.

Ortsvorsteher macht Druck

Die geplanten Umgehungen hätten für Biberach einen hohen Stellenwert, sagte Oliver Lukner (FDP). „Wenn es keine guten Verkehrsverbindungen gibt, gibt es auch keine florierenden Städte.“ Die FDP stimme zu, damit es schneller vorangehe.

Zustimmung kam auch von der CDU-Fraktion. „Die Gründe für die höheren Kosten sind klar beschrieben“, so Waltraud Jeggle. Dass die IHK nicht mehr bezahlen wolle, sei verständlich. „Es handelt sich hier um eine Freiwilligkeitsleistung.“ Josef Weber (Grüne) kündigte an, sich enthalten zu wollen („Ich singe hier nicht das Hohelied des Straßenbaus“), der Rest seiner Fraktion stimmte zu.

Der Ringschnaiter Ortsvorsteher Walter Boscher sagte, er könne nicht nachvollziehen, warum die sich die IHK nicht an den Mehrkosten beteilige. „Wir müssen jetzt alles daran setzen, dass die Planfeststellung so schnell wie möglich geht und im Idealfall nicht beklagt wird.“ Der Beginn der Maßnahme müsse noch in den Geltungszeitraum des laufenden Bundesverkehrswegeplans fallen, appellierte Boscher. Den Ausbau zwischen Edenbachen und Eichenberg in die Planung aufzunehmen, habe er schon vor Jahren angeregt. „Es wäre ein Schildbürgerstreich, das nicht gleich mit zu machen.“ In diesem Monat befassen sich auch noch der Biberacher Gemeinderat und der Kreistag mit dem Thema.