2023 war das Jahr der Heimattage in Biberach. Oberbürgermeister Norbert Zeidler blickt im zweiten teil des SZ-Jahresinterviews auf seine Highlights zurück, spricht über die anstehenden Wechsel in der Stadtverwaltung und auch über seinen Gesundheitszustand.

Biberach war 2023 Gastgeberstadt der Heimattage Baden-Württemberg. Was hat das der Stadt rückblickend gebracht?

Es hat uns im Binnen- wie im Außenverhältnis gutgetan. Biberach war in diesem Jahr medial präsent wie selten. Und wir hatten Veranstaltungsformate, von denen uns sicher einige auch in Zukunft erhalten bleiben. Ein Projekt steht übrigens noch aus: die Eröffnung des Radwegs der alle vier Teilorte miteinander verbindet. Und es bleibt die Erkenntnis: Wir sind eine sehr leistungsfähige Stadtgesellschaft, die an einem Strang zieht, wenn es gilt. Nach dem Motto: Biberach kann Schütza - und a bissle meh.

Was hat Ihnen persönlich bei den Heimattagen am besten gefallen?

Die Einweihung des Kunstwerks von Robert Schad für die Internierten des Lagers Lindele verbunden mit der gemeinsamen Absichtserklärung zu einer Partnerschaft mit der Kanalinsel Guernsey, das gigantische Konzert von Max Mutzke und der SWR-Bigband auf dem Gigelberg und der Große Zapfenstreich auf dem Marktplatz. Es war gut, dass wir die Heimattage in Biberach hatten, aber es ist auch gut, dass sie nun vorbei sind. Biberach und seine Kultureinrichtungen werden auch ohne Heimattage 2024 wieder ein Programm auf die Beine stellen, das einer Stadt mit 70.000 Einwohnern zur Ehre gereichen würde.

Stichwort Kultureinrichtungen: Nicht alle Kulturschaffenden und auch nicht alle Stadträte fanden es gut, dass die Sparmaßnahmen auch den Kulturbereich trafen. Mit den dort eingesparten, eher geringen Summen sei kaum etwas zu erreichen, lautete die Kritik. Warum war Ihnen wichtig, dass auch bei der Kultur gespart wird?

Primär geht es darum, dass sich alle am Sparkurs beteiligen. Ich fände es ungerecht, eine Haushaltskonsolidierung auszurufen und im Gegenzug bestimmte Einzelbereiche - denen es finanziell im Übrigen sehr gut geht - komplett herauszunehmen. Ich sehe für diese Haltung überwiegend eine große Akzeptanz in unseren Kultureinrichtungen.

2024 ist an der Stadtspitze und im Gemeinderat ein Jahr des Wechsels: Kulturdezernent Jörg Riedlbauer geht Ende Januar in Ruhestand, Baubürgermeister Christian Kuhlmann folgt ihm Ende September und dazwischen wird am 9. Juni ein neuer Gemeinderat gewählt. Mit welchen Erwartungen blicken Sie all dem entgegen?

Personelle Veränderungen kommen immer zur Unzeit. Jörg Riedlbauer und Christian Kuhlmann haben ihre Dezernate über viele Jahre geprägt. Aber Veränderungen bieten auch immer die Chance, neue Themen aufzugreifen. Das Kulturdezernat werden wir durch die Hinzunahme des Bereichs Bildung neu ausrichten. Im Baudezernat sind viele Themen bereits gesetzt. Da brauchen wir eine Nachfolge, die gut führt und in der Lage ist, mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten, um es einmal so zu formulieren. Entschieden wird über die Nachfolge für das Kulturdezernat am 1. Februar, über die Nachfolge im Baudezernat am 11. Juli. Und was die Gemeinderatswahl angeht, so bin ich gespannt, ob sich die politische Großwetterlage niederschlägt. Es gibt Fraktionen, die sich neu aufstellen müssen, weil einige Stadträte aus Altersgründen nicht mehr kandidieren werden.

2023 wurde das Innovations- und Technologiezentrum (ITZ) Plus mit viel Lob und Vorschuss-Lorbeeren eingeweiht. Immer wieder ist dabei auch von einem „Leuchtturmprojekt“ die Rede. Bringt es Biberach tatsächlich so viel?

Verbunden mit einer Förderzusage von Boehringer Ingelheim ist es gelungen, dass auch die Fraunhofer-Gesellschaft dort mit vertreten ist. Das sind durchaus Big Points für eine Stadt wie Biberach. Wer im ITZ mal eine Besichtigung mitmacht, der kann sich dem Konzept eigentlich kaum entziehen. Als Stadt für solche Zukunftsideen den Rahmen bieten zu können, und das auch noch unter wissenschaftlicher Begleitung der Hochschule, wird sich auf lange Sicht bezahlt machen. Ich bin überzeugt, dass es Ausgründungen aus dem ITZ geben wird, die sich in Biberach oder der Region etablieren. Es gibt viele Städte, die uns um das ITZ Plus beneiden.

Die steigenden Baukosten und die höheren Zinsen haben auch in Biberach zu einem Rückgang im Eigenheim- und Wohnungsbau geführt. Welche Konsequenzen hat das auf das Baugebiet Hirschberg und die Erweiterung des Baugebiets Talfeld?

Beim Hirschberg werden wir uns dem aktuellen Markt wohl etwas anpassen müssen. Wir werden mit den Investoren überlegen, wie wir eventuell eine stärkere Verdichtung hinbekommen. Ich sehe allerdings auch nicht, dass es mit dem Einfamilienhaus zu Ende geht. Das ist für viele in Oberschwaben nach wie vor das Lebensziel schlechthin. Zum Talfeld kann ich aktuell nichts sagen, dort geht es zunächst noch um Grunderwerb.

In einem Radiotalk haben Sie kürzlich gesagt, dass Ihnen die Folgen einer Covid-Erkrankung 2022 noch immer zu schaffen machen. Wie geht es Ihnen aktuell?

Ich denke, ich habe alles, was ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, auf dem gewohnt anständigen Level hinbekommen. Ich habe gute und weniger gute Tage. An guten Tagen gehen mir die Dinge von der Hand, an schlechten muss ich mich etwas überwinden.

Was bereitet Ihnen mit Blick auf 2024 Sorgen?

Da geht mein Blick weit über die Stadt hinaus. Die wichtigste Wahl findet nächstes Jahr am 5. November in den USA statt. Ich will gar nicht zu Ende denken, was wäre, wenn Donald Trump diese Wahl gewinnt. Mit Blick auf Biberach haben wir ambitionierte Investitionen in Höhe von 67 Millionen Euro beschlossen, von denen ich mir relativ sicher bin, dass wir nicht alles schaffen werden.

Worauf blicken Sie mit Vorfreude?

Wir feiern mit 175 Jahre Freiwilliger Feuerwehr in Biberach ein wirklich schönes Jubiläum, bei dem Stadt und Bürger einer ihrer wichtigsten Einrichtungen einmal danke sagen dürfen. Außerdem bahnt sich gerade einiges an, was uns beim Thema Angebote für Jugendliche und junge Menschen weiterbringen könnte. Ansonsten freue ich mich nach den Heimattagen mal wieder auf ein ganz „normales“ Biberacher Jahr mit einem ganz „normalen“ Terminkalender.