Welche regenerativen Möglichkeiten der Wärmeerzeugung gibt es für das Gebiet der Biberacher Kernstadt und der Teilorte? Im Kommunalen Wärmeplan, den die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr erarbeitet wurde, werden Potenziale für verschiedene Energieformen aufgezeigt. Der Bauausschuss hat dazu nun sechs Maßnahmen beschlossen, mit deren Umsetzung in den nächsten fünf Jahren begonnen werden soll.

Der Wärmeplan, der vom Land gefordert wird, unter anderem auf, in welchen Bereichen der Stadt Gebäude an ein bestehendes oder künftiges Wärmenetz angeschlossen werden können und wo sich die Eigentümer selbst um die künftige Wärmeversorgung, etwa mit einer Wärmepumpe, kümmern müssen. Die Daten hierfür hat die Stadt unter anderem zusammen mit der Ewa Riss und den Bezirksschonsteinfegern ermittelt.

Masterplan soll Vorhaben priorisieren

Etwas vereinfacht lässt sich sagen, dass im Bereich der Altstadt theoretisch nahezu alle Gebäude an ein Wärmenetz angeschlossen werden könnten. Je weiter man an die Peripherie der Kernstadt und auch in die Teilorte kommt, werden Gebäudeeigentümer eine eigene Lösung zur Wärmeversorgung finden müssen.

Das Ganze sei aber bei Weiten nicht grundstücksscharf, stellte Baubürgermeister Christian Kuhlmann im Ausschuss klar. „Der Wärmeplan zeigt zunächst nur Potenziale auf, wo ein Wärmenetz sinnvoll gebaut oder ausgebaut werden könnte.“ Ob dies tatsächlich so komme, stehe in vielen Fällen heute noch nicht fest. Die Stadt hat im Bereich der südlichen Kernstadt mit dem Bau eines Wärmenetzes begonnen.

Ein sogenannter Masterplan, der jetzt erarbeitet wird, soll priorisieren, in welcher Reihenfolge weitere Wärmenetze entstehen sollen und was diese kosten. „Geklärt werden muss auch die Frage, wer die Netz baut“, so Kuhlmann. Die Stadt werde das schon aus Kosten- und Personalgründen nicht können. „Es wäre auch falsch zu glauben, dass die Stadt in den nächsten fünf Jahren mit Wärmenetzen versorgt ist.“

Hirschberg als CO2-neutrales Wohnquartier

Philipp Fendrich vom Büro IBS, das den Wärmeplan im Auftrag der Stadt erstellt hat, bescheinigte Biberach grundsätzlich gute Voraussetzungen für den Ausbau. „Es gibt einzelne Inselnetze im Stadtgebiet, die wachsen und verbunden werden können.“

Im Stadtplan sind orange markiert die Gebiete, die sich für den Bau eines Wärmenetzes eignen. Blau markiert sind die, in denen das eher unwahrscheinlich ist. (Foto: Stadt Biberach )

Neben der Erstellung des Masterplans und der Weiterentwicklung des Wärmenetzes in der Biberacher Innenstadt hat der Bauausschuss noch vier weitere Maßnahmen beschlossen, wie es in Sachen Wärmeplanung nun weitergehen soll. So soll das künftige Wohngebiet Hirschberg zu einem CO2-neutralen Neubauquartier werden, das bestehende Wärmenetz Fünf Linden soll regenerativ werden. Außerdem will die Stadt das Thema Tiefengeothermie weiterverfolgen.

Wärme aus der Riß?

Auf CDU-Antrag wurde auch eine weitergehende Untersuchung zur Energiegewinnung aus Flusswasser (Flusswasserwärmepumpe) in die Liste aufgenommen. Hier gibt es in Mannheim bereits ein Projekt, bei dem Wärme aus dem Rheinwasser gewonnen wird. „Das könnte eine Technologie sein, die man möglicherweise an der Riß rasch zur Umsetzung bringen könnte“, meinte CDU-Rätin Petra Romer-Aschenbrenner. Man werde das bereits für die künftige Wärmezentrale in der Breslaustraße prüfen, sagte Kuhlmann.

Viele Hausbesitzer seien vermutlich enttäuscht, dass sie ihr Gebäude nicht an ein Wärmenetz anschließen können, vermutete Magdalena Bopp (Freie Wähler). „Das bedeutet dann erhebliche Mehrkosten.“ Zu klären sei, wer künftige Wärmenetze in der Stadt bauen soll.

„Wer soll das bezahlen?“

Die Kommunale Wärmeplanung sei nur ein erster Schritt von vielen, die jetzt notwendig sind, sagte Waltraud Riek (SPD). „Viele Fragen sind im Moment noch nicht beantwortet. Das wird noch ein sehr langer Weg.“

„Wer soll das alles bezahlen?“, war die Frage, die sich Oliver Lukner (FDP) stellte. Dies beschäftige auch viele Bürger. „Wir können das als Stadt nicht alles lösen und erschließen.“ Die nun folgenden Maßnahmen seien alle richtig, so Lukner. Es brauche künftig auch bessere Energiespeicher. „Hier könnte uns Wasserstoff Möglichkeiten eröffnen.“

Sie glaube nicht an Wasserstoff für die Beheizung von Privatgebäuden, sagte Silvia Sonntag (Grüne). Das sei eher ein Thema für die Industrie. „Vielleicht finden sich für die verschiedenen Gebiete in der Stadt ja Anbieter, die Netz bauen.“

„Wir haben große Potenziale, die wir jetzt im Masterplan beurteilen werden“, meinte der Baubürgermeister abschließend. „Für mich ist klar: Es wird künftig nicht die Aufgabe der Stadt sein, Wärmenetze zu bauen.“ Die Kommunale Wärmeplanung wird alle fünf Jahre fortgeschrieben.