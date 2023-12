Biberach erhält einen Friedwald

In Biberach soll es in spätestens drei Jahren einen Friedwald geben. Der Hauptausschuss des Gemeinderats votierte einstimmig dafür, dem Betreiber Friedwald GmbH eine rund 50 Hektar große Fläche zur Verfügung zu stellen. Bis dort die ersten Urnen bestattet werden können, wird allerdings noch einige Zeit vergehen.

Wiederholt war in den vergangenen Jahren in verschiedenen Gremien der Stadt der Wunsch nach einem Friedwald zu hören. „Zwar hat die Stadt auf ihren Friedhöfen ausreichend Kapazitäten an Bestattungsflächen, aber es gibt ein generelles Bedürfnis nach einem Friedwald“, sagte der Erste Bürgermeister Ralf Miller. Die Stadt habe deshalb den Austausch mit anderen Kommunen gesucht, die bereits Friedwälder haben.

Betreiber ist als seriöser Anbieter bekannt

Man habe sich daraufhin für ein Modell mit dem privaten Betreiber Friedwald GmbH entschieden, die in Deutschland 87 Standorte (19 davon in Baden-Württemberg) betreibt und als seriöser Anbieter bekannt ist. Mit 24.000 Beisetzungen im Jahr 2022 sei sie der größte Bestatter Deutschlands, so Miller.

Entstehen soll der Friedwald im südwestlichen Teil des Burrenwalds (nördlich der Burren-Gaststätte). Für den Friedwald werden rund 50 Hektar Fläche zur Verfügung gestellt, wobei davon jeweils nur drei Hektar wirklich für den Friedwald genutzt würden, so Forstamtsleiter Matthias Eckert. Die vorgesehene Fläche biete ein breites Baumspektrum, was es mit einem geringen Aufwand möglich mache, sie im Sinne eines Bestattungswald auszugestalten. Die wesentliche Aufgabe der Forstverwaltung bestehe in der Verkehrssicherung, so Eckert.

Diese Regeln gelten im Friedwald

Ausgestattet wird der Friedwald mit einem Andachtsplatz mit Sitzgelegenheiten und einem Kreuz, an dem die Verabschiedung stattfinden kann. Ebenso braucht es einen Parkplatz für Trauergäste und Besucher. Die Bestattung selbst erfolgt in biologisch abbaubaren Urnen unter einem individuell gewählten Baum. Die Bestattung kann wahlweise von kirchlichen oder auch nichtkirchlichen Vertretern vorgenommen werden. Der Bestattungsort ist Teil des natürlichen Waldes. Das Ablegen von Grabschmuck oder das Aufstellen von Kerzen am betreffenden Baum ist nicht gestattet. Die Grabpflege im Friedwald übernimmt die Natur. Das Anbringen einer Namenstafel aus Alu am Baum ist möglich.

Die Stadt will mit der Friedwald GmbH einen sogenannten Klassik-Vertrag abschließen. Die Aufgabe der Stadt ist dabei das Bereitstellen der Waldfläche und die Verkehrssicherung. Die Friedwald GmbH sorgt für die Vermarktung, den Vertragsschluss mit den Privatpersonen, übernimmt die Verwaltung und berät Kunden, Interessenten und Angehörige.Finanziell erhalten Stadt und Hospitalstiftung als Waldbesitzer prozentuale Anteile aus den Erträgen des Friedwalds. Eine Größenordnung von 200.000 Euro jährlich erachtet die Stadtverwaltung als realistisch.

Stadt rechnet mit hoher Nachfrage

Da es einen Bestattungswald in der näheren Region noch nicht gibt, sei damit zu rechnen, dass auch viele Menschen, die nicht in Biberach ansässig sind, sich für eine Bestattung in diesem Wald entscheiden, so Miller. Dass die Nachfrage nach Gräbern auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen deshalb signifikant zurückgehe, glaube er deshalb nicht. Sollte die Stadt Biberach das Angebot eines Bestattungswalds nicht machen, hätte ansonsten ein Privatwaldbesitzer die Möglichkeit, dies auf eigenen Flächen zu tun. Dann fließen die Erträge aber nicht an die Stadt. Bis es zu den ersten Bestattungen kommt, werden aufgrund des aufwendigen Genehmigungsprozesses allerdings noch bis drei Jahre vergehen, so Miller.

Er sei froh, dass damit nun ein zwei Jahre alter Antrag seiner Fraktion aufgegriffen werde, sagte Manfred Wilhelm (Grüne). Er wünsche sich, dass der Andachtsplatz ansprechend gestaltet werde. Das Angebot eines Friedwalds sei zeitgemäß, die Kooperation mit dem Anbieter sinnvoll, sagte Karen Debler (Freie Wähler). Auch die ausgesuchte Lage im Burrenwald sei zweckmäßig. Die Frage eines geeigneten Parkplatzes sei für sie aber noch nicht vollständig geklärt.

Vor 20 Jahren gab es Widerstand

Der Friedwald ist eine den heutigen Bedürfnissen entsprechende Weiterentwicklung einer Bestattung, sagte Rudolf Metzger (SPD). „Und dass Gott gerade in der Natur wirkt, ist uns Biberachern aus dem Schützenlied bekannt.“

Hans Beck (CDU) sagte, dass der nun geplante Friedwald in etwa dem entspreche, was er als Biberacher Forstamtsleiter schon vor 20 Jahren habe umsetzen wollen. „Damals war die Zeit offenbar noch nicht reif“, erinnerte er an Widerstände, auf die er damals gestoßen sei. „Umso zufriedener und glücklicher bin ich, dass es jetzt kommt.“ Die Nachfrage nach Waldbestattungen sei unheimlich groß.

Und Ralph Heidenreich (Linke) erteilte seine Zustimmung auch aus ökonomischen Gründen. „Dann wird der Druck auf diesen Wald im Hinblick auf andere Nutzungen schon nicht so groß“, sagte er mit Blick auf die Kiesabbaupläne in anderen Waldgebieten.