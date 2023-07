Bezugsfertig: In Biberach gibt es 18 neue Sozialwohnungen

Wohnraum wird immer knapper, vor allem bezahlbare Wohnungen für weniger einkommensstarke Menschen gibt es kaum. Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Biberach hat nun erfolgreich 18 Sozialwohnungen in knapp zwei Jahren fertiggestellt, die nun bezugsfertig sind. Zu einer kleinen Einweihungsfeier mit Besichtigung des Gebäudes in der Schweidnitzalle 23 und 25 haben die Verantwortlichen, allen voran Erster Bürgermeister Ralf Miller, am Donnerstagmittag eingeladen.

Mit dem Neubau sind wir in eine etwas schwierige Zeit gekommen, auch was die gestiegenen Baukosten betrifft. Erster Bürgermeister Ralf Miller

„Mit dem Neubau sind wir in eine etwas schwierige Zeit gekommen, auch was die gestiegenen Baukosten betrifft“, so Miller. „Aber wir wollten dieses Projekt unbedingt fertigstellen, da der Bedarf an öffentlichen geförderten Wohnungen so hoch ist.“ Und bei diesem Projekt soll es auch nicht bleiben.

4,5 Millionen Euro hat der Bau der beiden Mehrfamilienhäuser im Hauderboschen gekostet. Eine Förderung der Landesbank von rund 43 Prozent der Gesamtsumme ermöglicht, dass die Durchschnittsmiete in den beiden Häusern 33 Prozent unterhalb der ortsüblichen Miete bei rund 8,80 Euro pro Quadratmeter liegt. Vermietet werden darf für die kommenden 30 Jahre nur an Menschen, deren Bedarf an gefördertem Wohnraum mittels eines Wohnberechtigungsschein nachgewiesen ist.

30 regionale Firmen tätig

Zum 1. August werden Familien, Paare und auch Singles in den dreigeschossigen Neubau einziehen. Auf einer Wohnfläche von insgesamt 1162 Quadratmetern sind sechs Ein–Zimmer–Appartements, sechs Zwei–Zimmer–Wohnungen, drei Drei–Zimmer–Wohnungen und drei Vier–Zimmer–Wohnungen entstanden.

Die Wohnungen im Erdgeschoss sind barrierefrei zugänglich. Alle Wohnungen verfügen über eine sogenannte Loggia, die als „Zimmer im Freien“ die Wohnbereiche erweitert. „Wir sind mit der Qualität des Neubaus sehr zufrieden“, lobt Ralf Miller und hebt hervor, dass mehr als 30 Firmen und Büros aus der Region am Bau und der Planung beteiligt waren.

Um die Mieter künftig auch zu entlasten, sind die beiden Häuser an der Schweidnitzalle auf einem hohen energetischen Standard, so der Erste Bürgermeister. Für Wärme sorgt an kalten Tagen hauptsächlich eine Erdwärmepumpe, deren vier Sonden die Energie aus 160 Metern Tiefe beziehen. „Wir sind also ganz in die Tiefe gegangen, damit die Nebenkosten nicht in die Höhe schießen“, sagte Miller. Und zusätzlich gibt es noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.

435 öffentlich geförderte Wohnung bei 17.000 Haushalten

Auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler kam zur Einweihung und gratulierte den Verantwortlichen des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft herzlich zu diesem Glanzstück: „Was Sie hier geschaffen haben, ist vorbildlich und beispielgebend.“ Denn öffentlich geförderte Wohnungen seien überall Mangelware.

Dieses Gebäude ist Teil einer Reihe von Projekten im sozialen Wohnungsbau, die es in der Stadt seit rund zehn Jahren gibt. Architekt Rolf Gurland

Norbert Zeidler belegte das am Beispiel Biberach mit Zahlen: In der Stadt gebe es insgesamt 17.000 Haushalte und davon seien „nur“ 435 öffentlich gefördert. „Daran sieht man, welchen Stellenwert das gerade hat“, so Biberachs Oberbürgermeister. „Es ist also eine lohnende Aufgabe, an der es gilt, dranzubleiben.“

Architekt Rolf Gurland sieht das ähnlich: „Dieses Gebäude ist Teil einer Reihe von Projekten im sozialen Wohnungsbau, die es in der Stadt seit rund zehn Jahren gibt.“ Dennoch sei dies noch viel zu wenig. Er verweist dabei auch auf das nächste Bauprojekt, das bald im Taubenplätzle entsteht. In diesem neuen Wohngebiet am nördlichen Stadtrand seien ebenfalls öffentlich geförderte Wohnungen geplant.

Zwölf Prozent teurer

Wer aktuell baut, hat es allerdings nicht leicht: Es gibt eine hohe Auslastung der Handwerksbetriebe, Preissteigerungen und auch Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien. In der Schweidnitzallee kam es deshalb auch zu einer kleinen Verzögerung von drei Monaten und eine Steigerung der Gesamtkosten um zwölf Prozent: „Dennoch sind wir ganz gut durchgekommen“, sagt Ralf Miller. „Und freuen uns jetzt, dass die Mieterinnen und Mieter einziehen können und sich hoffentlich wohlfühlen.“