Bezirkspokal Riß: Zwei Bezirksliga–Duelle stehen an

Fünf der acht Achtelfinalpartien im Fußball–Lotto–Bezirkspokal Riß steigen am Mittwoch, 6. September. Die Bezirksliga–Duelle zwischen dem FC Wacker Biberach und der TSG Achstetten sowie Olympia Laupheim II gegen den SV Burgrieden finden eine Woche später am 13. September statt. Am Donnerstag, 14. September, gastiert der Vorsaison–Finalist SV Baustetten beim A–II–Ligisten FC Mittelbiberach.

FV Rot bei Laupheim — SGM Warthausen/Birkenhard (Mittwoch, 17.45 Uhr). Zum nun bereits dritten Mal in Folge stehen die Gastgeber im Pokal–Achtelfinale, in der Vorsaison führte die Reise bis ins Halbfinale. Ob dann die aktuelle sportliche Verfassung des FVR, der in der A II noch auf den ersten Sieg wartet, ausreicht, um nach dem SV Schemmerhofen auch den nächsten Bezirksligisten aus dem Rennen zu werfen, bleibt abzuwarten. Die Gäste sind vor den großen Pokalambitionen der Heimelf gewarnt und kamen am Sonntag zum ersten Sieg in Muttensweiler.

SGM Äpfingen/Baltringen — TürksporBiberach (Mittwoch, 17.45 Uhr). Zwei hoch einzuschätzende Teams der Kreisliga A II treffen in Baltringen aufeinander. Die neu gegründete SGM startete mit zwei Siegen perfekt in die Saison und geht als Tabellenführer in die Partie gegen den mit vier Zählern gestarteten Aufsteiger. Eine besondere Brisanz hat die Partie nicht nur wegen der offensichtlich guten Form der beiden Teams zu bieten. Beim Gast stehen einige Akteure im Kader, die einst beim SV Baltringen kickten, Coach Hans Sulz trainierte schon den SV Äpfingen.

SGM Ringschnait/Mittelbuch — SV Steinhausen (Mittwoch, 17.45 Uhr). Die Hoffnung auf eine gut funktionierende SGM hat sich bei den Gastgebern bisher erfüllt. Als eines von drei Teams der Bezirksliga kann man eine weiße Weste vorweisen. Drei Tage nach dem Liga–Vergleich, bei dem die SGM in Steinhausen siegte, kommt es nun in Ringschnait zum neuerlichen Duell. Die Gäste können deutlich mehr, als sie am Vorsonntag auf den Platz brachten und sind auch in der Lage, erfolgreich Revanche zu nehmen. Es riecht nach einem Tagesformspiel.

SGM Ummendorf/Fischbach — SGM Muttensweiler/Hochdorf (Mittwoch, 18.30 Uhr). Zwei Siege, 13:1 Tore: Die neu gegründete, gastgebende SGM hat in der A I einen echten Raketenstart hingelegt und fordert nun in Fischbach den Bezirksliga–Aufsteiger heraus. Der spielt in der neuen Liga bisher sehr ansprechend, steht aber nach wie vor ohne Punkte da. Ein Erfolgserlebnis im Pokal käme in Anbetracht der kommenden Aufgaben im Bezirksoberhaus mehr als recht. Einen ausgewiesenen Favoriten gibt es in dieser Partie jedenfalls nicht.

SV Reinstetten — SV Dettingen (Mittwoch, 19 Uhr). Fünf Tage nach dem Liga–Direktvergleich, den der SVR im Illertal überaus klar mit 7:2 für sich entschied, steht nun die Neuauflage im Waldstadion an. Schon allein dieses Ergebnis und der bisher makellos verlaufene Saisonstart machen den SVR wieder zum eindeutigen Favoriten. Für den SVD gilt es, auf dem schnellsten Weg unübersehbare Abwehrschwächen abzuschalten. Dass dies dann schon entscheidend in der Pokalpartie beim Bezirksliga–Tabellenführer gelingt, erscheint eher fraglich.