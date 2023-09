Bezirkspokal Riß: Vier Achtelfinalspiele vom Punkt entschieden

Beim am Mittwochabend ausgespielten ersten Block im Fußball–Lotto–Bezirkspokal–Achtelfinale hat sich im einzigen Kreisliga–A-Duell Türkspor Biberach mit einem 6:5–Sieg nach Elfmeterschießen bei der SGM Äpfingen/Baltringen durchgesetzt. Der A–I-Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach kegelte den Bezirksliga–Aufsteiger SGM Muttensweiler/Hochdorf mit 1:0 aus dem Pokal. Dettingen behauptete sich gut gegen den Favoriten Reinstetten und verlor erst nach Elfmeterschießen.

FV Rot bei Laupheim — SGM Warthausen/Birkenhard 1:3 nach Elfmeterschießen (0:0). In der ersten Hälfte hatte der leicht favorisierte Bezirksligist spielerische Vorteile, die von der Heimelf mit viel Laufarbeit und gutem Defensivverhalten egalisiert wurde. Bis zur Pause hatten beide Teams je eine Großchance. Die Gastgeber spielten anfangs der zweiten Hälfte forsch auf und hatte durch Ben Miller und Alfusainey Bah Möglickeiten zum Führungstreffer. In der bis zum Schluss ausgeglichenen Partie wurde dem FVR kurz vor Ende ein klarer Foulelfmeter verweigert. Die Gäste waren vom Punkt dann nervenstark.

SGM Äpfingen/Baltringen — TürksporBiberach 4:5 nach Elfmeterschießen (1:1, 0:1). Die Gäste aus der Kreisstadt präsentierten sich wie erwartet als spielstarkes Team und kamen früh, allerdings auch etwas glücklich, nach einer Ecke zur Führung. Bis zur Halbzeit hatte Türkspor mehr Spielanteile. Die Heimelf kämpfte sich dann nach dem Seitenwechsel gut in die Partie und belohnte sich mit einem wunderschönen Treffer mit dem Ausgleich. Eine Minute später hatte die SGM die Führung auf dem Fuß. Die Gäste hatten in der Endphase zahlreiche Freistöße. SGM–Keeper Lukas Fischer rettete sein Team in das Elfmeterschießen, in dem Türkspor dann siegte. Tore: 0:1 Onur Kazanci (6.), 1:1 Jonas Ruf (70.).

SGM Ringschnait/Mittelbuch — SV Steinhausen 5:6 nach Elfmeterschießen (2:2, 1:0). Drei Tage nach dem SGM–Sieg in der Liga drehten die Gäste den Spieß um. In der meist ausgeglichenen ersten Hälfte waren die Gäste einen Tick aggressiver, konnten die Pausenführung nach einem schnellen Angriff der SGM aber nicht verhindern. In eine Drangperiode der Gäste streute die Heimelf per Freistoß ihren zweiten Treffer ein. Die Gäste gaben nie auf, belohnten sich in der Nachspielzeit mit dem 2:2 und dem Sieg im Elfmeterschießen. Tore: 1:0, 2:0 Patrick Sowa (45., 65.), 2:1 Lukas Borner (75.) 2:2 Yannik Silvers (90. +5).

SGM Ummendorf/Fischbach — SGM Muttensweiler/Hochdorf 1:0 (1:0). Letztlich war es ein verdienter Sieg für den A–I-Ligisten, weil dieser sich die Mehrzahl an Torchancen erarbeitete. Bezirksligist Muttensweiler/Hochdorf hielt gut dagegen, war vor dem Tor aber zu harmlos. Das 1:0 erzielte Stefan Grell (35.) auf Zuspiel von Matthias Hatzing.

SV Reinstetten — SV Dettingen 6:5 nach Elfmeterschießen (1:1/1:1). Reinstetten drückte im Bezirksliga–Duell von Beginn an und hatte viel Ballbesitz. Dettingen hielt über 90 Minuten kämpferisch gut dagegen. Am Ende war der SVR das glücklichere Team im Elfmeterschießen. Tore: 0:1 Maximilian Mayer (42.), 1:1 Christoph Haas (44.).