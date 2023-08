Bezirkspokal Riß: Türkspor fordert Titelverteidiger heraus

Die für die Saison 2024/25 angesetzte WFV–Strukturreform macht auch vor dem Pokalwettbewerb nicht halt, 58 Teams bewerben sich letztmals um den Titel des Fußball–Lotto–Bezirkspokalsiegers Riß. Von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 13. August, stehen 25 Erstrunden–Partien an. Sechs Teams haben Freilose gezogen und steigen erst eine Woche später in der zweiten Pokalrunde ein.

Bezirksliga gegen Bezirksliga

SV Steinhausen — TSV Kirchberg (Sonntag, 15 Uhr). Beide Mannschaften waren in der Vorsaison in den Abstiegskampf verwickelt. Der heimische SVS blieb mit viel Glück im Bezirksoberhaus und hat den Abgang von Stammkraft Max Wanner zu verkraften. Beim TSV ist der Kader breiter geworden, die Partie scheint offen zu sein.

Kreisliga A gegen Bezirksliga

SV Eberhardzell — SV Reinstetten (Freitag, 18.30 Uhr). Für den gastgebenden Bezirksliga–Absteiger, bei dem Felix Unterfrauner zurück ist, steht die erste, sehr schwere Bewährungsprobe an. Beim Bezirksligisten gibt Florian Treske seinen Trainer–Pflichtspiel–Einstand. Der Pokal–Halbfinalist der Vorsaison und Titelträger 2022 ist Favorit.

VfB Gutenzell — SV Schemmerhofen (Sonntag, 15 Uhr). Der heimische VfB ist Rekordpokalsieger, geht nun aber als A–Ligist in die erste Runde. Die Gäste hielten in der Vorsaison auf den letzten Drücker die Bezirksliga und haben noch eine alte Rechnung offen. Im Endspiel 2017 unterlag der damalige A–II–Ligist dem VfB.

SG Mettenberg — SV Dettingen (Sonntag, 16 Uhr). Die Gastgeber spielten in der Kreisliga A II in der Vorsaison einen schwachen zweiten Saisonabschnitt und blieben da ohne Sieg. Gegen den Bezirksligisten, bei dem Trainer Andreas Betz sein Comeback gibt, will man Paroli bieten. Die Gäste sind der Favorit, sollten aber auf der Hut sein.

SV Winterstettenstadt — SV Baustetten (Sonntag, 15 Uhr). Die Heimelf spielte in der Vorsaison als A–I-Siebter soliden Fußball und stellte mit Angreifer Oliver Zeh den Toptorjäger dieser Klasse. Beim Gast gibt Coach Mario Sopic seinen Einstand und will den Pokalfinalisten der Vorsaison auch in die zweite Runde führen.

BSC Berkheim — SGM Muttensweiler/Hochdorf (Sonntag, 17 Uhr). In der Vorsaison brachte der gastgebende BSC in der Kreisliga A I beim 4:3 dem späteren Meister eine von insgesamt drei Saisonniederlagen bei. Die Gäste bestreiten ihr allererstes Pflichtspiel als Bezirksligist und wollen dieses unbedingt auch als Sieger beenden.

Türkspor Biberach — SF Schwendi (Sonntag, 17 Uhr). Der sehr ambitionierte und spielstarke A–II–Aufsteiger um den neuen Trainer Hans Sulz will auf Kunstrasen am Erlenweg gegen den Pokalverteidiger eine erste Duftmarke setzen. Die Sportfreunde waren zuletzt im WFV–Pokal sehr stark unterwegs und stehen da im Achtelfinale.

Kreisliga A gegen Kreisliga A

SV Mietingen II — SC Schönebürg (Sonntag, 16 Uhr). Im Lokalderby spricht alles für den Gast und Vorsaison–Vizemeister, der die letzten zehn Direktvergleiche in der Kreisliga A II alle für sich entscheiden konnte. Die zweite Garnitur des Landesligisten will trotzdem nichts unversucht lassen, dieser schwarzen Serie ein Ende zu setzen.

Die weiteren Ansetzungen im Lotto–Bezirkspokal

Kreisliga B gegen Bezirksliga: SGM Altheim/Schemmerberg — SGM Ringschnait/Mittelbuch (Samstag, 17 Uhr), SGM Baltringen/Äpfingen II — SV Burgrieden, SV Dettingen II — SGM Warthausen/Birkenhard (beide Sonntag, 15 Uhr).

Kreisliga A gegen Kreisliga A: SGM Warthausen/Birkenhard II — SV Ellwangen (Sonntag, 13.30 Uhr), SGM Laupertshausen/Maselheim — SV Erolzheim, SGM Reinstetten/Hürbel — FC Bellamont, SV Kirchdorf — SGM Ummendorf/Fischbach (alle Sonntag, 15 Uhr), FC Mittelbiberach — SGM Attenweiler/Oggelsbeuren (Sonntag, 17 Uhr).

Kreisliga B gegen Kreisliga A: SF Schwendi II — SGM Äpfingen/Baltingen, TSV Kirchberg II — SV Sulmetingen II, VfB Gutenzell II — SGM Tannheim/Aitrach, SGM Ummendorf/Fischbach II — FV Rot bei Laupheim (alle Freitag, 18.30 Uhr), SGM Sießen/Wain — SGM Alberweiler/Aßmannhardt (Freitag, 19 Uhr), TSG Achstetten II — SF Bronnen (Samstag, 17 Uhr), SV Baustetten II — SGM Stafflangen/Rißegg (Sonntag,15 Uhr), SV Burgrieden II — LJG Unterschwarzach (Sonntag, 17 Uhr).

Kreisliga B gegen Kreisliga B: SGM Mittelbuch II/Ringschnait II — SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (Sonntag, 15 Uhr).