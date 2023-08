Bezirkspokal Riß: TSV Kirchberg II sorgt für Überraschung

Der TSV Kirchberg II hat in der ersten Runde des Fußball–Lotto–Bezirkspokals Riß am Freitagabend für eine Überraschung gesorgt. Der B–Ligist bezwang den A–II–Aufsteiger SV Sulmetingen II.

SF Schwendi II — SGM Äpfingen/Baltringen 1:2 (0:2). A–II–Ligist Äpfingen/Baltringen bekam die Partie in Hälfte eins schnell in den Griff und ging durch Tore von Martin Steiner (38.) und Manuel Schneider (45.) mit 2:0 in Führung. B–II–Ligist Schwendi II kam durch Florian Zimmermann (53.) zum 1:2, mehr war für die SFS II aber nicht mehr drin. Die SGM verwaltete danach das Spiel und blieb nach vorn stets gefährlich.

TSV Kirchberg II — SV Sulmetingen II 1:0 (0:0). Die erste Hälfte verlief ausgeglichen und war arm an Höhepunkten. In Hälfte zwei ging B–I-Ligist Kirchberg II durch Thomas Merkle (55.) mit 1:0 in Führung. Danach drängte A–II–Aufsteiger Sulmetingen II auf den Ausgleich, brachte aber nichts Gefährliches zustande. Damit sorgte Kirchberg II am Ende für eine Überraschung.

VfB Gutenzell II — SGM Tannheim/Aitrach 0:9 (0:3). A–I-Ligist Tannheim/Aitrach schoss bis zur Pause einen 3:0–Vorsprung heraus durch Tore von Julius Boscher (25., 35.) und David Villinger (29.). In Hälfte zwei blieb die SGM gegen den B–II–Ligisten überlegen. Die weiteren SGM–Tore erzielten Daniel Biechele (51.), Jan Osterried (52.), Florian Villinger (53.), Julius Boscher (74.) und Adrian Miller (78., 81.).

SV Eberhardzell — SV Reinstetten 1:3 (0:2). In Hälfte eins war Bezirksligist Reinstetten deutlich besser und erzielte nach Fehlern im Aufbauspiel des A–I-Ligisten Eberhardzell das 0:1 durch Noah Blersch (14.) und das 0:2 durch Philipp Kolb (24.). SVE–Keeper Patrick Lerch verhinderte einen höheren Rückstand zur Pause. In Hälfte zwei besorgte Frank Forstenhäusler (52.) mit einem schönen Schuss aus 20 Metern das 1:2. Danach verlief die Partie ausgeglichen. Reinstetten geriet nicht wirklich in Gefahr, Isaak Athanasiadis (90.) traf zum 1:3–Endstand.

SGM Ummendorf/Fischbach II — FV Rot bei Laupheim 0:5 (0:3). Von Beginn an war der Klassenunterschied zu sehen. A–II–Ligist Rot war spielbestimmend, Maik–Nico Miller (10., 34.) und Alfusainey Bah (27.) sorgten für die 3:0–Pausenführung. In Hälfte zwei markierten Alfusainey Bah (54.) und Martin Ogorek (75.) die Tore zum 0:5–Endstand. B–II–Ligist Ummendorf/Fischbach II verzeichnete keine Großchancen über 90 Minuten.

SGM Sießen/Wain — SGM Alberweiler/Aßmannshardt 0:4 (0:2). B–II–Ligist Sießen/Wain war zu Anfang gleichwertig. Nach dem Doppelpack von Robin Mohr (20./FE, 45. +2) hatte A–II–Ligist Alberweiler/Aßmannshardt Oberwasser. Robin Mohr (49., 83.) traf nach der Pause noch zweimal zum 0:4–Endstand.