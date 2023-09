Biberach

Bezirkspokal Riß: SV Baustetten steht im Viertelfinale

Biberach / Lesedauer: 1 min

Der SV Baustetten (vorn Emil Baur) ist am Donnerstagabend mit einem 2:1 (2:1)-Sieg beim A-II-Ligisten FC Mittelbiberach in das Viertelfinale des Fußball-Lotto-Bezirkspokals Riß eingezogen. (Foto: Volker Strohmaier )

Der SV Baustetten ist am Donnerstagabend mit einem 2:1 (2:1)-Sieg beim A–II–Ligisten FC Mittelbiberach in das Viertelfinale des Fußball–Lotto–Bezirkspokals Riß eingezogen. Viel spielte sich in der zumeist ausgeglichenen Partie im Mittelfeld ab, der Bezirksligist hatte leichte spielerische Vorteile.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 21:12 Von: Gerhard Kirchenmaier