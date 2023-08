Bezirkspokal Riß: Reinstetten empfängt Tannheim/Aitrach

Bezirksligist SV Reinstetten empfängt zum Auftakt der zweiten Runde des Fußball–Lotto–Bezirkspokals Riß den A–I-Ligisten SGM Tannheim/Aitrach (Anstoß: Donnerstag, 19 Uhr). Die Partie steigt nach Angaben von Bezirkspokalspielleiter Christian Beth im Reinstetter Waldstadion, weil beide Mannschaften das Heimrecht getauscht haben.

Der SV Reinstetten hatte in Runde eins mit 3:1 beim A–I-Ligisten SV Eberhardzell gewonnen, die SGM Tannheim/Aitrach besiegte den B–II–Ligisten VfB Gutenzell II klar mit 9:0. Reinstetten geht am Donnerstag als Favorit in die Partie.