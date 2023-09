Bezirkspokal Riß: Olympia II und Achstetten im Viertelfinale

Der FV Olympia Laupheim II hat am Mittwochabend mit seinem 5:4–Sieg nach Elfmeterschießen im Derby gegen den SV Burgrieden das Viertelfinale des Fußball–Lotto–Bezirkspokals Riß erreicht. Dort steht auch die TSG Achstetten nach einem 4:3–Erfolg im anderen Bezirksliga–Duell beim FC Wacker Biberach.

FV Olympia Laupheim II — SV Burgrieden 5:4 nach Elfmeterschießen (1:1, 1:1). Die Heimelf brachte in Halbzeit eins nicht ganz ihr Level auf den Platz, was aber auch an den lauf– und konterstarken Gästen aus Burgrieden lag. Maximilian Locherer (14.) lief nach einem Torwartabpraller ein und markierte das 0:1. Jakob Mühlberger (29.) traf ebenfalls mit Mithilfe des Keepers zum 1:1. Die Platzherren steigerten sich nach der Pause deutlich, ließen aber einige Hochkaräter liegen. Im Elfmeterschießen trafen alle Olympianer vom Punkt.

FC Wacker Biberach — TSG Achstetten 3:4 (1:1). Am Erlenweg sahen die Zuschauer einen bis zum Abpfiff packenden Pokalfight. Die Heimelf hatte durch Boris Nji früh eine hochkarätige Möglichkeit, bis zur Pause hatte die TSG mehr vom Spiel. Wacker steigerte sich nach der Pause und sah bei einem Chancenplus bis kurz vor Ende wie der Sieger aus. Die TSG drehte das Spiel mit der allerletzten Aktion komplett zu ihren Gunsten. Tore: 0:1, 2:2 Justin Mehle (25., 55.), 1:1 Daniel Rulani (35.), 2:1, 3:2 Boris Nji (46., 77.), 3:3 Fabian Scheck (88.), 3:4 Daniel Rothenbacher (90. +3).