Bezirkspokal Riß: Neuauflage der Relegationspartie

28 Mannschaften kämpfen am Samstag und Sonntag, 19. und 20. August, in der zweiten Runde des Fußball–Lotto–Bezirkspokals Riß um den Einzug in das Achtelfinale. Sechs Teams hatten in der ersten Runde jeweils ein Freilos, darunter auch der Bezirksliga–Aufsteiger FC Wacker Biberach. Für den steht in Schönebürg die Neuauflage der Relegationspartie vom Juni dieses Jahres auf dem Programm.

SGM Muttensweiler/Hochdorf II — SV Burgrieden (Samstag, 15 Uhr). Im einzigen Samstagsspiel ist die zweite Garnitur des Bezirksliga–Aufsteigers in Muttensweiler Außenseiter. Die Gäste taten sich aber in Runde eins beim B–II–Ligisten Baltringen/Äpfingen II schwer und siegten nur knapp.

SC Schönebürg — FC Wacker Biberach (Sonntag, 15 Uhr). Die Wunden der verlorenen Relegationspartie sollten beim gastgebenden SCS verheilt sein. Der A–II–Titelkandidat will die Revanche. Beim Bezirksliga–Aufsteiger hoffen Markus Wolfangel und Volker Wussler beim Trainer–Pflichtspiel–Einstand auch auf einen Sieg.

TSG Achstetten II — SGM Äpfingen/Baltringen (Sonntag, 15 Uhr). Die Heimelf sorgte beim Erstrundensieg gegen den A–II–Ligisten SF Bronnen für eine Überraschung. Die ebenfalls dort beheimatete SGM ist also vorgewarnt und wird die Partie beim B–I-Ligisten entsprechend angehen.

TSV Kirchberg II — SGM Muttensweiler/Hochdorf (Sonntag, 15 Uhr). Die Gastgeber siegten in Runde eins gegen A–II–Aufsteiger SV Sulmetingen II, die Partie gegen den Bezirksliga–Aufsteiger ist aber wohl eine andere Hausnummer. In Normalform sollte sich die SGM klar durchsetzen.

FC Inter Laupheim — SGM Ummendorf/Fischbach (Sonntag, 15 Uhr). Nach einem Freilos fordert der B–II–Ligist um Coach Nikolaos Liolios die neugegründete SGM heraus. Die bringt mit dem neuen Trainerduo Stefan Wiest und Stefan Hess auch viel Erfahrung mit und ist der Favorit.

FC Mittelbiberach — SGM Rot/Haslach (Sonntag, 17 Uhr). Im reinen Kreisliga–A-Duell ist das Heimteam aus der A II um Coach Matthias Schmidberger leiser Favorit. Beim A–I-Ligisten hatte das Trainerduo Ardian Morina und Steffen Zott einen gelungen Pflichtspiel–Einstand.

SGM Reinstetten/Hürbel — FV Olympia Laupheim II (Sonntag, 15 Uhr). Der A–I-Aufsteiger will in Hürbel gegen den Bezirksligisten den guten Auftritt aus Runde eins bestätigen. Für Gäste–Coach Georg Depperschmidt und sein Team ist die Partie ein willkommener erster Härtetest.

FV Rot bei Laupheim — SV Schemmerhofen (Sonntag, 15 Uhr). Die Heimelf stand in der Vorsaison als einziger A–Ligist im Halbfinale. Der FVR überstand die erste Runde ebenso problemlos wie der Bezirksligist, der sich bei den motivierten Rottalern auf keinen Fall ausbremsen lassen will.

LJG Unterschwarzach — SV Dettingen (Sonntag, 15 Uhr). Wie viel Aussagekraft der Erstrundensieg der heimischen LJG hat, wird die Partie gegen den Bezirksligisten aus dem Illertal zeigen. Der siegte zum Pokalauftakt in Mettenberg hoch und ist auch in Eggmannsried der Favorit.

SGM Stafflangen/Rissegg — SV Steinhausen (Sonntag, 15 Uhr). Die neugegründete SGM hatte beim Pokalauftakt einen guten Einstand, hat nun aber mit dem Bezirksligisten ein anderes Kaliber vor der Brust. Die Gäste sind in Rissegg in der Favoritenstellung.

SV Erolzheim — TSG Achstetten (Sonntag, 15 Uhr). Ausgerechnet beim Team des gebürtigen Erolzheimers Daniel Hiller gelang dem SVE der Einzug in Runde zwei. Der Gast aus Achstetten hatte ein Freilos und weiß trotz Favoritenrolle noch nicht ganz genau, wo er steht.

Türkspor Biberach — SV Ellwangen (Sonntag, 15 Uhr). Der gastgebende A–II–Aufsteiger sorgte beim Erstrundensieg gegen Pokalverteidiger Schwendi für ein dickes Ausrufezeichen. Die Gäste aus der A I sind gegen die starken Kreisstädter auf dem Kunstrasen am Erlenweg Außenseiter.

SGM Alberweiler/Aßmannshardt — SGM Warthausen/Birkenhard (Sonntag, 18 Uhr). In Alberweiler stehen sich beim Derby zwei einstige Pokalfinalisten gegenüber. Der heimische A–II–Ligist stand 2015 im Finale, die Gäste holten 2019 den Pott. Der Gast weist gute Frühform auf und hat in Niklas Ruf einen echten Torjäger.

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen — SV Baustetten (Sonntag, 15 Uhr). Die Gastgeber präsentierten sich in Runde eins sehr treffsicher, sind aber gegen den routinierten Bezirksligisten und Vorsaison–Finalisten jetzt nur der Außenseiter.

SGM Schemmerhofen/Ingerkingen — SGM Ringschnait/Mittelbuch. Schemmerhofen/Ingerkingen sagte für die Partie laut Bezirkspokalspielleiter Christian Beth wegen Spielermangel ab. Die Wertung: 3:0 für die SGM Ringschnait/Mittelbuch, die damit kampflos im Achtelfinale steht.