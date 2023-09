Bezirkspokal Riß: FC Mittelbiberach empfängt Baustetten

In der Partie des A–II–Ligisten FC Mittelbiberach gegen den Bezirksligisten SV Baustetten wird am Donnerstag, 14. September, der achte Viertelfinalist im Fußball–Lotto–Bezirkspokal Riß ermittelt (Anpfiff: 17.45 Uhr).

Es ist die Wiederauflage der Viertelfinalpartie aus der Vorsaison. Damals setzte sich der spätere Pokalfinalist aus Baustetten durch einen souveränen Auftritt klar mit 3:0 durch. In den jeweiligen Ligen bezogen beide Teams am vergangenen Spieltag ihre ersten Niederlagen und haben jeweils vier Punkte auf dem Konto. Die Gäste sind in der Favoritenrolle, sollten sich innerlich aber auf einen kampfstarken und zu allem entschlossenen FCM einstellen.