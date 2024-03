Bezirksliga Riß: Nachholpartien in Schwendi und Schemmerhofen

Mit zwei Nachholspielen startet die Bezirksliga Riß in das Fußballjahr 2024.

Am Samstag, 9. März, hat der Tabellenneunte SF Schwendi den fünftplatzierten TSV Kirchberg zu Gast. Am Sonntag, 10. März, ist der SV Schemmerhofen Gastgeber der SGM Muttensweiler/Hochdorf. Anpfiff ist bei beiden Spielen um 15 Uhr.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr startete Trainer Sven Biberacher mit den SF Schwendi eine sehr starke Rückserie. Auftaktgegner war seinerzeit wie jetzt der TSV Kirchberg. Die auf dem neunten Platz stehenden Sportfreunde könnten mit dem sechsten Saisonsieg zumindest vorübergehend den Sprung ins Tabellenmittelfeld machen. Die Gäste aus dem Illertal haben vier Zähler mehr auf dem Konto und versuchen diesen Punktevorsprung auch zu verteidigen. Im Falle des siebten Siegs steht der TSV mindestens eine Woche lang auf Platz drei.

Beim Tabellenachten SV Schemmerhofen, der mit zwei Spielen im Rückstand liegt, will man mit einem Heimsieg gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf schnell die Weichen für eine sorgenfreie Restsaison stellen. Wie gut der SVS dann letztlich aus der langen Winterpause kommt, hängt auch ein Stück weit von den kampf- und laufstarken Gästen ab, die auswärts zwar noch sieglos sind, aber den Glauben an den Klassenerhalt längst noch nicht aufgegeben haben. Der auf dem vorletzten Platz liegende Aufsteiger braucht im ersten von fünf Auswärtsspielen in Serie Zählbares.