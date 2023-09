Bezirksliga Riß: Drei Teams landen ihre ersten Dreier

Nach dem dritten Spieltag der Fußball–Bezirksliga Riß kann nur noch Titelfavorit SV Reinstetten nach dem 2:0–Sieg gegen den SV Baustetten eine weiße Weste vorweisen. Empfindliche Heimniederlagen gab es für die zuvor noch verlustpunktfreien SF Schwendi gegen die SGM Warthausen/Birkenhard sowie für die SGM Ringschnait/Mittelbuch gegen Olympia Laupheim II.

Spiel des Tages: SGM Ringschnait/Mittelbuch — FV Olympia Laupheim II 1:4 (0:3). In Mittelbuch sahen die Zuschauer eine von Beginn an spielfreudige und aggressive Gästeelf, die permanent über die gut besetzten Flügel spielte. Luka Puskaric (11.) umkurvte nach Steckpass von Dario Mikic den SGM–Keeper und schloss zum 0:1 ab. Die Heimelf fand wenig Zugriff und hatte Glück, als Jakob Mühlberger nur den Pfosten traf. Gäste–Co–Spielertrainer Admir Causevic (20., 32.) nutzte per Kopf aus drei Metern einen Torwartfehler zum 0:2 und jagte dann die Kugel nach gutem Pressing aus 17 Metern zum 0:3 unter den Balken. Nach einer 25–minütigen Spielunterbrechung musste SGM–Akteur Luis Ortmann mit einer schweren Schulterverletzung mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Bis zur Pause hatte Marc Müller mit einem krachenden Alutreffer Pech für die SGM. Die Gastgeber zeigten nach der Pause ein deutlich anderes Gesicht, während die junge Gästeelf etwas Tribut für das Tempo der ersten Hälfte zollen musste. Anthony Procopio (75.) traf nach einer Ecke zum 1:3, Luka Wiest mit einer Volleyabnahme nur Aluminium. Gegen die dann Alles oder Nichts spielende SGM besorgte Alexandro Casullo (90.) nach einem Konter das 1:4.

SV Reinstetten — SV Baustetten 2:0 (1:0). Nach Pass von Noah Blersch entwischte Isaak Athanasiadis (2.) und markierte im Nachsetzen das frühe 1:0. Der Gast war dann gleichwertig, Christoph Haas hätte aber auf Athanasiadis–Rückpass erhöhen müssen. Beim SVB scheiterte Emil Baur an SVR–Keeper Jan Besenfelder. Nach Gelb–Rot für SVR–Co–Spielertrainer Mathias Wesolowski (52.) spielten die Gäste optisch überlegen, aber zu ideenlos. Im Anschluss eines SVR–Konters wuchtete Christoph Haas (69.) die Ecke von Michael Wild per Kopf zum 2:0 ein. Maximilian Netzer scheiterte kurz vor Ende an Besenfelder.

SV Burgrieden — SV Steinhausen 1:3 (1:3). Die Gäste legten ein hohes Tempo vor, Matthias Wanner (5., 10.) nutzte einen Torwartfehler zum 0:1 und war dann per Kopf zum schnellen 0:2 erfolgreich. Die Heimelf legte nach und nach die Nervosität ab, Deniz Cimen prüfte erstmals Gästekeeper Nick Schöllhorn. Fast postwendend erhöhte Philipp Borner (25.) per Foulelfer auf 0:3. Deniz Cimen (43.) nutzte eine Verwirrung im Gästestrafraum zum 1:3, kurz darauf verpasste Robyn Kröner den zweiten Treffer. Die Heimelf erspielte sich nach der Pause Chancen fast im Minutentakt, traf trotz größter Mühe aber nicht mehr.

SF Schwendi — SGM Warthausen/Birkenhard 0:5 (0:2). Die SGM entpuppte sich einmal mehr als Heim–Angstgegner der SF. Max Haller (3.) markierte für die besseren Gäste mit dem ersten Torschuss das 0:1. Tobias Mayr und Dominik Kächler hatten für die insgesamt enttäuschende Heimelf danach Chancen. Niklas Ruf (40., 51.) erhöhte nach Steilpass im Eins gegen Eins auf 0:2 und wieder völlig allein auf 0:3. Spätestens nach dem Treffer von Gäste–Spielertrainer Andreas Wonschick (61.) war die Partie entschieden. Florian Haller (76.) legte sogar noch zum 0:5 nach. Adrian Ruf verpasste kurz vor Schluss noch eine Ergebniskosmetik für die SF Schwendi.

FC Wacker Biberach — TSV Kirchberg 0:0. Am Erlenweg gab es in einer meist ausgeglichenen Partie ein leistungsgerechtes Remis, mit dem beide Teams wohl nicht ganz zufrieden waren. Boris Nji traf nach 28 Minuten nur Aluminium, Benjamin Klamert und wieder Nji hatten für Wacker weitere Chancen. Die Gäste hatten mit Patrick Pfohmann einen starken Schlussmann zwischen den Pfosten und waren bei Standardsituation brandgefährlich, bei denen sich dann auch Wacker–Keeper Golabin Pereski auszeichnen konnte.

SGM Muttensweiler/Hochdorf — SV Dettingen 2:1 (0:1). Der Aufsteiger kam sehr spät, aber hochverdient zu seinem ersten Bezirksliga–Sieg. Die Gäste kamen beim ersten ernsthaften Angriff nach Vorarbeit von Timo Schwob durch Timo Hörmann (20.) zum 0:1 und hatten dann noch eine weitere Möglichkeit. Danach sahen die Zuschauer aber Einbahnstraßenfußball in Richtung Gästetor. Drei Aluminiumtreffer und ein starker Gästekeeper Uwe Röck verhinderten einen längst fälligen Treffer für die SGM. Luca Kaiser (83., 89.) machte aus dem Gewühl das 1:1 und nach Vorarbeit von Leo Gnandt das umjubelte 2:1.