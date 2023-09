Bezirksliga–Duelle in Laupheim und Biberach

Fünf Teams stehen seit vergangener Woche bereits im Viertelfinale des Fußball–Lotto–Bezirkspokals Riß, die Nummern sechs und sieben werden am Mittwoch, 13. September, in den reinen Bezirksliga–Duellen zwischen dem FV Olympia Laupheim II und dem SV Burgrieden (Anpfiff: 17.45 Uhr) und dem FC Wacker Biberach gegen die TSG Achstetten (Anpfiff: 19 Uhr) ermittelt.

FV Olympia Laupheim II — SV Burgrieden. Die Pokal–Spielverlegung hat es möglich gemacht. Vier Tage nach der nun steigenden Pokalpartie stehen sich die Teams in der Bezirksliga bei gleicher Konstellation erneut gegenüber. Olympia II korrigierte am Vorsonntag mit einem nicht unbedingt erwarteten, deutlichen Auswärtssieg den schlechten Saisonstart, die Pokalpartie nimmt man dazu her, die Form weiter zu stabilisieren. Die Gäste trauerten bei ihrer ersten Bezirksliga–Niederlage einer Vielzahl an vergebenen Chancen nach. SVB–Co–Spielertrainer Mathias Brinsa hat eine Laupheimer Vergangenheit.

FC Wacker Biberach — TSG Achstetten. Zwei Liga–Partien in Folge ohne eigenen Treffer haben beim gastgebenden Bezirksliga–Aufsteiger für leicht nachdenkliche Gesichter gesorgt. Pokal–Ambitionen hat man bei den Blau–Gelben trotz englischer Woche aber allemal, der Viertelfinaleinzug ist das erklärte Ziel. Die Gäste aus Achstetten reisen ausgeruht an den Erlenweg, deren letzte Partie liegt immerhin elf Tage zurück. So richtig kann man die Leistungsstärke der TSG noch nicht einschätzen, auswärts ist das verjüngte Team immer unberechenbar. Auch die Gäste wollen in die Runde der letzten Acht einziehen.