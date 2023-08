Bewerbungsphase für Gastronomie–Standplätze am Festwochenende läuft

Vom 8. bis 10. September werden in Biberach die Landesfesttage gefeiert, das zweite große Festwochenende im Heimattagejahr. Ein Höhepunkt der Landesfesttage ist der Landesfestumzug entlang der Schützenfestroute am Sonntag, 10. September. Für die Verpflegung der rund 3.000 Umzugsteilnehmer sowie der zahlreichen Gäste vergibt die Stadt Biberach zwölf Gastronomie–Standplätze in der Innenstadt. Wer sich als Standbetreiber bewerben will, findet nähere Informationen zu den Voraussetzungen und benötigten Bewerbungsunterlagen unter www.biberach–riss.de/ausschreibungen. Der Bewerbungsschluss ist am Montag, 14. August.