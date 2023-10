Biberach

Bewegungs-Dschungel für Kinder

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die verschiedenen Stationen lassen viel Raum für das spontane freie Spiel vom Klettern, Springen über das Rutschen bis hin zum Balancieren und vielem mehr. (Foto: TG Biberach )

In den Herbstferien bietet die TG Kids der TG Biberach in Kooperation mit der Stadt Biberach und der Turnabteilung den Bewegungs-Dschungel für Kinder im Alter von ca. drei bis acht Jahren an.

Veröffentlicht: 18.10.2023, 12:20 Von: sz