Betrunkener Radfahrer verursacht einen Unfall

Ein betrunkener Radfahrer hat am späten Samstagabend in Biberach einen Unfall verursacht. Gegen 22.40 Uhr war der 43-Jährige mit dem Fahrrad in der Wilhelm-Leger-Straße unterwegs in Richtung Erlenweg. Dabei übersah er wohl ein geparktes Auto, an dem drei Personen etwas in den geöffneten Kofferraum luden. Der Radfahrer erfasst eine 55-Jährige, die zu Boden geschleudert wurde und sich am Kopf und am Rücken verletzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau und brachte sie in eine Klinik. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Die Polizisten stellten bei dem Pedelec-Fahrer Alkoholgeruch fest und führten deshalb einen Alkoholtest durch. Der Mann hatte einen Wert deutlich über dem Erlaubten und kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der Mann tatsächlich intus hatte. Den 43-Jährigen erwartet eine Anzeige. Sachschaden entstand nicht.