Betrunken auf dem Pedelec

Endstation für eine Radlerin am frühen Dienstagmorgen: Wie die Polizei meldet, fuhr die 50–Jährige mit ihrem Pedelec kurz vor 3.30 Uhr in der Ulmer–Tor–Straße. Die Polizei beobachtete, dass sie unsicher und in Schlangenlinien fuhr. Deshalb stoppten die Beamten die gefährliche Fahrt. Schnell hatten sie den Verdacht, dass die Frau Alkohol getrunken haben könnte. Dies bestätigte ein Test. Die Polizei nahm die deutlich betrunkene Radfahrerin mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihr ein Arzt Blut. Die Fahrt durfte die 50–Jährige nicht fortsetzen. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige zu.