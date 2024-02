Betrüger machen Beute

„Falsche Polizisten“ brachten am Dienstag einen Mann in Biberach um sein Erspartes. Am Vormittag rief der angebliche Kriminalbeamte bei dem Senior in Biberach an. Der Betrüger erzählte die Lügengeschichte, dass derzeit Falschgeld im Umlauf sei und dies von der Polizei überprüft werden müsste. Der Unbekannte fragte nach Bargeld des Mannes, teilt die Polizei in einer Meldung mit. Der Senior ging zur Bank und holte dort das Geld. Etwa zweieinhalb Stunden später kam ein Unbekannter zum Wohnhaus des Senioren und nahm von ihm das Bargeld entgegen. Danach machte er sich aus dem Staub. Erst später bemerkte der Mann, dass er Betrügern aufgesessen war und informierte die richtige Polizei. Die Kriminalpolizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur handeln. Der Unbekannte ist circa 1,90 Meter groß und hat blonde Haare. Der Mann mit rundlichem Gesicht sprach hochdeutsch und war mit einem hellblauen Jogginganzug bekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Biberach unter Telefon 07351/4470 entgegen.