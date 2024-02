Beten für den Frieden nicht nur in der Ukraine

Gut 200 Bürgerinnen und Bürger, unter ihnen auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler, sind auf Einladung der evangelischen und katholischen Gesamtkirchengemeinde Biberach sowie der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde und dem Verein Städte Partner Biberach am Samstagabend auf dem Biberacher Marktplatz zusammengekommen, um am zweiten Jahrestages des Angriffs Russlands auf die Ukraine an all die Menschen zu denken, die seither getötet, verletzt und traumatisiert wurden.

Der evangelische Dekan Matthias Krack richtete seinen Blick in seiner Begrüßungsansprache aber gleich auch über den Krieg in der Ukraine hinaus: „Nicht nur in der Ukraine ist Krieg. Wir denken an Israel und Gaza, an Afghanistan, den Jemen und so viele Orte, an denen Menschen einander Gewalt antun.“ Weiter sagte er: „Wir denken an die Ereignisse in Biberach am Aschermittwoch, wo die Gewalt der Straße sich gegen die Demokratie und unsere freiheitliche Grundordnung gestellt hat.“ Er zitierte die Aufforderung des Apostels Paulus aus dem 1. Korintherbrief: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“, um aber gleich die Frage zu stellen: „Wo bleibt die Liebe?, Wo bleibt der Frieden? Wo bleibt das Miteinander-Reden?“

In einem der von den Brüdern Martin und Andreas Gratz ausgewählten und mit Gitarre und Querflöte vorgetragenen Liedern heißt es: „Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe das sind Worte und Taten“. Über tätliche Nächstenliebe berichtete Malgorzata Jasinska-Reich vom Schweidnitz-Ausschuss des Vereins Städte Partner Biberach. Dieser Unterstützt die Hilfsaktionen in der Biberacher Partnerstadt für dort Lebende ukrainische Kriegsflüchtlinge und organisiert Transporte von Hilfsgütern, die schon mehrfach mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Biberach nach Schweidnitz und von dort weiter in die betroffenen Gebiete in der Ukraine gebracht worden sind. Auch während des Friedensgebets konnte gespendet werden, auch wurden Kerzen und Wachsreste für die Ukraine gesammelt.

Die anschließenden Fürbittgebete wurden von Liudmilla Naumchyk für die anwesenden ukrainischen Mitbürger in ihre Muttersprache übersetzt. Die Sehnsucht nach Frieden wurde von diesen durch eine große ukrainische Landesflagge, in deren Mitte das Symbol der Friedenstaube platziert ist, zum Ausdruck gebracht. Der Katholische Dekan Stefan Ruf und Pastor Björn Erhardt von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde spendeten zum Schluss des Friedensgebet allen Anwesenden, aber auch allen Angehörigen in den von Krieg und Unheil betroffenen Ländern den Segen Gottes, und luden ein das „Vater unser“ in der jeweiligen Landessprache mitzubeten.

Die Veranstalter machen noch einmal auf die Spendenmöglichkeit aufmerksam: Ukraine-Hilfe der Stiftung „Niezłomni sercem“ (Standhaft mit dem Herzen) aus Schweidnitz, IBAN: PL38 1090 2369 0000 0001 5432 5465, BIC: WBKPPLPP Santander Bank Polska. Weitere Informationen sind zu finden auf der Internetseite des Vereins Städte Partner Biberach www.staedtepartnerbiberach.de Schweidnitz