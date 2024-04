Besuch beim BND und Diskussion über den Umgang mit Populisten

Vier Tage lang das politische Berlin kennenzulernen: Der Einladung des SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster sind 48 Interessierte aus dem Kreis Biberach gefolgt. Besondere Höhepunkte für die Mitglieder von Sportvereinen des Biberacher Sportkreises und weitere ehrenamtlich Engagierte und Interessierte aus dem Wahlkreis waren ein Besuch beim Bundesnachrichtendienst (BND) und die Diskussion mit Gerster im Bundestag. Dies teilt der Biberacher SPD-Abgeordnete mit.

Im BND nahm die Besuchergruppe an einem Vortrag teil und entdeckte das neue Besucherzentrum samt multimedialer Ausstellung, das erst in Kürze auch Spontanbesuchern offenstehen wird. Neben Terminen im Berliner Regierungsviertel stand eine Diskussion mit Gerster auf der Tagesordnung, bei der die Gruppe Einblicke in den Alltag des Abgeordneten erhielten. Thema war auch die Herausforderung des Umgangs mit wachsendem Populismus und Demokratiefeinden. Bei der anschließenden Plenardebatte im Reichstagsgebäude erlebten die Teilnehmer von der Besuchertribüne aus die Regierungsbefragung und - passend zu der vorausgegangenen Diskussion - einen verbalen Schlagabtausch zwischen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und AfD-Abgeordneten.

Unter den anderen Programmpunkten stach die Führung durch den Bundestag inklusive Besichtigung der Reichstagskuppel hervor. Zudem gab es eine Führung in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen auf dem Gelände der ehemaligen zentralen Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR sowie ein Informationsgespräch bei der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW), der Katastrophenschutzorganisation des Bundes.