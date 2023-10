Die Oberliga-Handballerinnen der TG Biberach haben sich nach einer starken Vorstellung knapp dem Tabellenführer HSG Leinfelden-Echterdingen geschlagen geben müssen. Am Ende sahen die Zuschauer in der gut gefüllten heimischen Mali-Halle eine 21:22-Niederlage. In der Tabelle der Vorrundengruppe A belegt die TG mit nun 0:12 Punkten weiter den letzten Platz.

Klare Ausgangsposition

Auf dem Papier war das Spiel im Vorfeld eine klare Sache. Die HSG reiste ungeschlagen an die Riß. Vier von vier Spielen hatte Leinfelden-Echterdingen zuvor gewonnen, während die TG mit fünf Niederlagen auf dem Konto antrat. Zuletzt hatte es eine empfindlich 13:31-Niederlage bei der HSG Fridingen/Mühlheim gegeben. Diesmal sollte es anders kommen.

Kurzfristige externe Verstärkung

Bereits der Start verlief vielversprechend aus TG-Sicht. Nachdem Biberach zunächst mit 1:2 zurücklag, konnten die Gastgeberinnen wenig später mit 6:3 in Führung gehen. Es war von Beginn an Feuer in der Partie, vor allem in den Augen der Biberacherinnen. Sabrina Szabo, die erstmals das Biberacher Tor hütete, gab ihren Vorderleuten die nötige Sicherheit und diese präsentierten sich stark in der Abwehrarbeit.

Szabo, die Freundin des früheren deutschen Nationaltorhüters Chrischa Hannawald, hatte Biberach kurzfristig auf Vermittlung von TG-Cheftrainer Markus Klemencic-Müller vom früheren österreichischen Erstligisten SSV Dornbirn-Schoren verpflichten können. „Es ist gut, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat. Mit ihr haben wir eine weitere Alternative im Tor nach der Knieverletzung von Andrea Bretzel, die noch drei bis vier Monate ausfällt“, so Klemencic-Müller.

TG agiert deutlich mutiger

Im Angriff agierte die TG gegen körperlich starke Gäste deutlich mutiger als noch zuletzt und konnte sich dadurch immer wieder selbst belohnen. Aber auch die Gäste zeigten immer wieder ihre Stärken, besonders im Zusammenspiel mit dem Kreis. Nach 20 Minuten lag die TG mit 8:9 hinten ‐ mit diesem knappen Rückstand ging es in die Halbzeitpause (12:13).

Sichtbar hoch motiviert gingen die Gastgeberinnen in Durchgang zwei. Allen schien klar zu sein, dass es der Tag sein könnte, an dem man dem Tabellenführer einen oder zwei Punkte abnehmen könnte. Und so spielten die Biberacherinnen auch. Mit viel Herz und vor allem mit viel Kampf bot die TG den Gästen weiter Paroli.

Für eine neuerliche Führung reichte es dann in der zweiten Halbzeit jedoch nicht mehr, bis mehr als auf zwei Treffer konnten sich die Gäste allerdings auch nicht absetzen. So blieb es bis zum Schluss ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe, in dem für die TG mit etwas Glück auch mehr drin gewesen wäre, als die schlussendliche 21:22-Niederlage.

Chefcoach Klemencic-Müller optimistisch

Richtig unglücklich sah nach der Partie dann aufgrund der gezeigten Leistung nicht wirklich jemand im TG-Lager aus. „Das war unsere beste Saisonleistung bislang. Leider hat es für einen Punktgewinn nicht gereicht. Dafür haben wir gegen Ende unsere Torchancen leider nicht genutzt“, bilanzierte TG-Chefcoach Klemencic-Müller. „Es war zu sehen, dass wir in der Liga mithalten können. Wenn wir die Leistung stabilisieren können, dann werden auch bald die ersten Punkte aufs Konto kommen.“

Das nächste Spiel bestreitet die TG Biberach am Samstag, 4. November (Anwurf: 17.30 Uhr), zu Hause gegen FA Göppingen II.

Die Statistik zum Spiel:

TG Biberach ‐ HSG Leinfelden-Echterdingen 21:22 (12:13). TG: Szabo, Kunz ‐ Münzer (5 Tore), Math (5), Schneider (4), Herth (2), Hardegger (2), Krais (1), Haas (1), L. Branz (1), Riedmüller, Knobel, Hess, Haberbosch, Groner, Bisca.