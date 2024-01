Bernd Maier soll es beim FV Biberach richten

Fußball-Verbandsligist FV Biberach hat einen neuen Trainer verpflichtet. Dies gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 36-jährige Bernd Maier tritt beim aktuellen Tabellenletzten die Nachfolge von Oliver Wild an und unterzeichnete einen Vertrag bis 30. Juni 2025.

Mehrere Kandidaten unter die Lupe genommen

In den vergangenen sechs Wochen seit der Entlassung von Oliver Wild haben sich Biberachs Spielleiter Peter Schoch und Sportvorstand Michael Münch intensiv mit der Trainersuche beschäftigt und zahlreiche Gespräche geführt. Mehrere Kandidaten wurden dabei unter die Lupe genommen, allerdings stand der Verein bis zu den Weihnachtstagen noch ohne neuen Trainer da.

Von Anfang an wurden diese Bemühungen und Gespräche auch mit Co-Trainer Armin Hertenberger und Kai Luibrand abgesprochen, die die Mannschaft im November kurzfristig übernommen hatten und jetzt noch bei der Hallenkreismeisterschaft betreuen werden, erklärt Michael Münch in einer Pressemitteilung des Vereins.

Michael Münch Sportvorstand FV Biberach (Foto: FV Biberach )

Maier coachte zuletzt Regionalligist

Bernd Maier, der aus Erlenmoos stammt, ist im Besitz der A-Lizenz und war beim FC Memmingen seit der Saison 2022 Co-Trainer hinter Stephan Baierl. Vor seiner Zeit in Memmingen war Maier auch Trainer beim damaligen Bezirksligisten SV Ringschnait. Im Juni 2023 schaffte der FCM über die Relegation den Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Nur drei Monate später wurde Baierl wegen Erfolglosigkeit entlassen und Maier übernahm den Cheftrainerposten. Nach einer Niederlagenserie von acht Spielen in Folge im Herbst und einem Abstiegsplatz in der Regionalliga mit fünf Punkten Rückstand zum rettenden Ufer wurde auch Maier kurz nach Weihnachten freigestellt und für den FV Biberach zum Thema.

Neu-Coach freut sich auf spannende Aufgabe

Schon einen Tag nach Bekanntwerden der Freistellung in Memmingen nahm Peter Schoch konkreten Kontakt zu Bernd Maier auf. „Wir hatten schon in der Vergangenheit immer wieder mal losen Kontakt, weil wir ja sehr nah beieinander wohnen, doch diesmal wurde es eben eine direkte Anfrage.“ Maier, Schoch und Münch trafen sich und fanden schnell zu einer Einigung.

„Die Signale des Vereins, in Biberach etwas aufbauen zu wollen - auch bei einem möglichen Abstieg in die Landesliga - haben mich letztlich überzeugt, für eineinhalb Jahre zu unterschreiben“, erklärt der 36-Jährige. „Ich freue mich auf die spannende und anspruchsvolle Aufgabe beim FV Biberach“, geht Bernd Maier zuversichtlich an die neue Herausforderung heran.

Peter Schoch Spielleiter des FV Biberach (Foto: FV Biberach )

Klare Ziele

Zudem sei der FV Biberach wohl die beste Adresse im Fußballbezirk Riß. Auf der anderen Seite sei er überzeugt, dass der Klassenerhalt durchaus noch ein realistisches Ziel sei. „Die Mannschaft hat der trotz der Abgänge in der Winterpause, insbesondere von Manuel Münst, den ich sehr gut kenne, das Potenzial, die Verbandsliga zu halten, was auch die Zielsetzung der Vereinsverantwortlichen und natürlich meine persönliche ist“, betont Bernd Maier. Zumal wohl auch Julius Grimm der Mannschaft in der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen wird und neben Keeper Julian Gebhart und Mittelfeldspieler Robin Mohr fast als Zugang bezeichnet werden darf.

Dagegen ist eine Rückkehr von Timo Heimpel wegen seiner Verletzung sehr unwahrscheinlich. „Ich setze auf Kevin Wistuba und Raphael Geiger, die das Team sicher wieder verstärken werden“, sagt Maier, der auch schon einige Spiele des FV Biberach in dieser Saison gesehen hat. „Viele der Partien sind knapp ausgegangen und wurden meist wegen individueller Fehler verloren. Da müssen wir in der Vorbereitung, die am 22. Januar beginnen wird, ansetzen.“ Vorher werde es aber schon das eine oder andere persönliche Gespräch geben, kündigte Bernd Maier, der im Hauptberuf Informatiker ist, an.

Pikantes Testspiel am 10. Februar

„Mit Bernd Maier hatten wir in den Gesprächen sofort das Gefühl, dass er uns mit seiner Erfahrung, seiner hohen fachlichen Eignung und seinem guten Zugang gerade auch zu jungen Spielern weiterhelfen kann. Er kennt zudem auch schon einige Spieler und passt damit auch perfekt in das bisherige Team mit Co-Trainer Armin Hertenberger und Torspielertrainer Thomas Deutsch“, begründete Spielleiter Peter Schoch die Verpflichtung von Bernd Maier als neuen Cheftrainer.

Am Samstag, 10. Februar (Anpfiff: 15 Uhr), soll es dann pikanterweise zu einem Testspiel zwischen dem FV Biberach und dem FC Memmingen kommen.