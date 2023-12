Der Ravensburger Verein Brennessel bietet seit etwa zweieinhalb Jahren im Auftrag des Landkreises auch eine Fachberatung gegen sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend in Biberach an. Ein neues Finanzierungsmodell soll der Biberacher Zweigstelle eine größere Flexibilität und Eigenständigkeit ermöglichen.

„Wir waren damals sehr froh, dass Brennessel die Beratungsstelle eingerichtet hat“, sagte Sozialdezernentin in der Sitzung des Sozialausschusses. Und die Freude hält bis heute an. Alger lobte die Arbeit der Beratungsstelle in der Sennhofgasse. Zwei Fachkräfte teilen sich dort eine Vollzeitstelle. Geschäftsführerin Cora Bures begleitet sie von Ravensburg aus, Unterstützung gibt es von dort auch durch eine Verwaltungsfachkraft.

Die Beratungsstelle habe sich trotz der Coronasituation gleich gut etabliert. Alger lobte auch die Schnittstellenarbeit, die Einbindung in das bestehende Netzwerk im Landkreis, den Austausch mit Einrichtungen und Diensten, und die Präventionsarbeit. Im Jahr 2022 berieten Sandra Dengler und Heike Wiest in Biberach laut Jahresbericht 65 betroffene Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die in der Kindheit und Jugend sexuelle Gewalt erfahren haben. In 14 Fällen wurde Anzeige erstattet. Insgesamt führten sie 289 Gespräche.

Nach zwei Jahren habe man sich wieder zusammengesetzt und Bilanz gezogen. Dabei überraschte der Verein die Dezernentin mit ihrem Anliegen, von der Abmangelfinanzierung auf einen jährlichen Festzuschuss umzustellen. „Ich war zunächst verwundert, denn das bedeutet für den Verein mehr Risiko, aber auch mehr Eigenständigkeit“, sagte Alger.

So erhoffe sich der Verein bessere Erfolgsaussichten bei der Akquise von Drittmitteln wie Landeszuschüssen und Spenden. Die wurden bislang auf den Landkreiszuschuss angerechnet. Zukünftig stehen sie dem Verein für seine Arbeit zur Verfügung. „Der Verein praktiziert das seit Jahren in Ravensburg so und fährt gut damit“, berichtet Alger.

Der Abmangel betrug im vergangenen Jahr 95.000 Euro. Tarif- und Sachkostensteigerungen führten in den vergangenen Jahren ebenso wie der Wegfall der Landesförderung „Mobile Teams“ (20.000 Euro) zu Kostensteigerungen. Der künftige Jahreszuschuss beträgt 112.000 Euro.

Die bisherigen Erfahrungen zeigten dem Verein zudem, dass es dauerhaft nicht sinnvoll ist, alle organisatorischen und fachlichen Fragestellungen von Ravensburg aus zu klären. Geschäftsführerin Bures verantwortet weiterhin die übergeordnete Organisation und Finanzierung. Mit allen weiteren Leitungsaufgaben soll eine Mitarbeiterin in Biberach betraut werden. Zudem soll die Beratungskapazität um 0,1 Stellen aufgestockt werden.

„Wir haben damals den Startschuss gegeben und gehen den vorgeschlagenen Weg gerne mit“, sagte Kreisrätin Rita Stetten (CDU). Waltraud Riek (Frauen) bedankte sich beim Verein für dessen wichtige Arbeit und erinnerte nochmals an die schwierigen Startbedingungen. Die Ausschussmitglieder stimmten einstimmig für das neue Finanzierungsmodell.