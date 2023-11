Benefizkonzert des Boehringer Ingelheim-Chors Biberach in der Friedenskirche

Ein Benefizkonzert des Boehringer Ingelheim-Chors Biberach findet am Sonntag, 12. November, in der Friedenskirche statt. Mit viel Begeisterung setzt der Boehringer Ingelheim-Chor Biberach seine diesjährige Chorsaison fort. Los gehte es um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr.

Beim Herbstkonzert zugunsten der Lebenshilfe Biberach erwartet das Publikum ein Strauß an bekannten und neuen Melodien, darunter „You’ve Got A Friend“ (Carole King), „And So It Goes“ (Billy Joel), „Don’t Stop Me Now“ (Queen), „Weit Weit Weg“ (Hubert von Goisern) und Zusammen Singen Wir Stärker (Deutsche Chorjugend e.V.). Das bunte Repertoire wurde von Dirigent Oliver Haux zusammengestellt und wird von ihm vereinzelt am Piano begleitet. 40 Sängerinnen und Sänger laden mit viel Freude an der Musik und voller Elan ihre Zuhörer zum mitschnippen, klatschen oder träumen ein.

Der Eintritt zum Konzert ist frei ‐ um Spenden wird gebeten. Der Erlös des Konzertes geht an die Lebenshilfe Biberach zur dringend notwendigen Erweiterung der Räume für die Tagesbetreuung.