Kinderfreundliche Stadt: Aktuell gibt es in Biberach 58 Spielplätze, fünf Bolzplätze, ein Skaterplatz und zwei DFB–Minispielfelder. In den kommenden fünf Jahren sollen mindestens fünf neue Spielplätze dazukommen und sieben Spielplätze sollen komplett saniert werden. Die Maßnahmen sind Teil der Spielleitplanung der Stadt Biberach, die im Jahr 2018 aufgestellt wurde. Die Meinung der Bürgerinnen und Bürger ist nun zusätzlich gefragt, bis Ende September kann sich die Öffentlichkeit noch am Planungsprozess beteiligen. Im Herbst entscheidet dann der Biberacher Gemeinderat abschließend über die unterschiedlichen Maßnahmen.

Ich hoffe, dass die Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung rege genutzt wird. Gabriele Kübler

In der jüngsten Sitzung des Biberacher Bauausschusses wurde bereits ausgiebig über die Spielleitplanung diskutiert. Den Stadträten und der Stadtverwaltung ist es dabei ein besonderes Anliegen, die Bürgerinnen und Bürger in den Prozess miteinzubeziehen. „Die Rückmeldung von den Nutzergruppen ist sehr wichtig“, sagte Stadträtin Gabriele Kübler (SPD). „Ich hoffe, dass die Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung rege genutzt wird.“

Wünsche der Bürger werden aufgenommen

Empfohlene Artikel Kinderfreundliche Stadt Neuer Spielpunkt für die Biberacher Innenstadt q Biberach

Die Bürgerinnen und Bürgen haben im August und September die Möglichkeit, sich im Stadtplanungsamt über den aktuellen Stand zu informieren und Stellungnahmen abzugeben. Die Unterlagen sind außerdem online einzusehen. „Wir wollen auf die Bürger zugehen und ihre Wünsche und Anregungen in die Spielleitplanung aufnehmen“, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann. In den vergangenen fünf Jahren habe sich bereits einiges getan und so soll es nun auch weitergehen.

Jetzt geht es darum, wohin wir noch wollen und wo es weiteren Bedarf gibt. Roman Adler

Seit 2018 wurden bereits 13 Spielplätze saniert beziehungsweise neu gebaut. „Bei einer Infoveranstaltung haben wir schon guten Zuspruch bekommen“, sagte Roman Adler, Leiter des Stadtplanungsamts. „Jetzt geht es darum, wohin wir noch wollen und wo es weiteren Bedarf gibt.“ Das alles sei aber auch eine finanzielle Frage, denn schließlich sei auch Sparen angesagt. Ein wichtiges Thema in der Bürgerschaft seien vor allem Schattenplätze auf den Spielplätzen und auch die Frage nach Sonnensegeln. Dies alles werde in den kommenden Monaten verifiziert und besprochen.

Drei Spielplätze kommen weg

Empfohlene Artikel Gemeinderat beschließt einstimmig Stadt Biberach erhöht Kindergartengebühren zum 1. September q Biberach

Laut Stadträtin Petra Romer–Aschenbrenner (CDU) sei bereits viel passiert: „Biberach ist auf einem tollen Stand. So soll es weitergehen.“ Am besten auch mit wenig Pflegeaufwand und geringen Kosten. Auch an diesem Thema ist die Stadtverwaltung bereits dran, so sollen die Spielgeräte standardisiert und vereinfacht werden. Zudem sollen naturnahe Elemente wie Baumstämme, Holz und Natursteine eingebracht werden.

Manche Spielplätze müssen aufgegeben werden. Ein Grund hierfür ist zum Beispiel eine geringe Auslastung. Roman Adler

Neben der Neugestaltung von Spielplätzen ist aber auch ein Rückbau beziehungsweise eine Umwandlung geplant. „Manche Spielplätze müssen aufgegeben werden“, sagte Roman Adler. „Ein Grund hierfür ist zum Beispiel eine geringe Auslastung, weil es alternative Spielplätze in der Nähe gibt.“ Das trifft auf die drei Spielplätze im Volmarweg, Unterer Bühl und Neusatzweg zu. Auch der Spielplatz an der Birkendorfschule wird aufgrund der Erweiterung des Schulgebäudes aufgeben und der Spielplatz in der Dunatstraße wird rückgebaut, weil ein neuer Spielplatz am Hirschberg entsteht.

2025 ist der Gigelberg dran

Empfohlene Artikel Umgestaltung verzögert sich Diese „verwahrloste“ Straße in Biberach muss noch warten q Biberach

Laut aktuellem Planungsstand wird es noch dieses Jahr den neuen Erlebnisspielplatz auf der Rißinsel geben. Und für das kommende Jahr stehen folgende Spielplätze im Fokus: Komplett saniert werden die Spielplätze Nickeleshalde und Sachsen in Ringschnait, teilsaniert wird der Spielplatz am Hölze und neu gebaut wird der Spielpunkt am Viehmarktplatz. 2025 sind dann der Gigelberg und die Stresemannstraße mit einem neuen Spielplatz an der Reihe.