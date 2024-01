Beim Anfahren nicht aufgepasst

Ein Autofahrer hat am Samstag in Biberach ein vorbeifahrendes Fahrzeug gerammt. Der Mann hatte aufgepasst, heißt es in der Meldung der Polizei. Gegen 12.45 Uhr war der 33-Jährige mit seinem VW in der Felsengartenstraße unterwegs. An einer Bushaltestelle hielt er an, um Personen aussteigen zu lassen. Anschließend fuhr der 33-Jährige los. Dabei achtete er wohl nicht auf den fließenden Verkehr. Von hinten kam ein 82-Jähriger mit einem VW. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 1500 Euro.