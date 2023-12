Bei „Kunst und Küche“ gemeinsam kochen mit Oliver Braig

In der neuen Programmreihe „Kunst und Küche“ des Biberacher Museums kochen Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern der Sammlung. Den Auftakt bildet der Künstler Oliver Braig am Donnerstag, 11. Januar, um 18 Uhr. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Wort und Bild, verbale und visuelle Information treten in den Werken von Oliver Braig in einen neuen Bedeutungszusammenhang, um die Betrachtenden bewusst zum Nachdenken anzuregen. So wie der aktuelle Neuerwerb in der Sammlung des Museums, die Arbeit „Eine Frage der Kultur“.

Der Abend „Kunst und Küche“ bietet Besuchern die Möglichkeit, über das gemeinsame Kochen mit den Künstlern auf eine andere, informelle Weise ins Gespräch zu kommen, wie es bei einem klassischen Künstlergespräch der Fall wäre. Die Gerichte werden von den Künstlern vorgeschlagen und haben im weitesten Sinne mit ihren Werken zu tun.

Um besser planen zu können, wird um Anmeldung per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351/51-331 gebeten. Die Kosten, inklusive Essen und Getränke, betragen zwölf Euro.