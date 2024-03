Die Einführung des Bürgergelds hat die Jobcenter in Deutschland vor allem in Verbindung mit dem Rechtskreiswechsel bei den ukrainischen Geflüchteten ordentlich strapaziert. Amtsleiter Harald Lämmle sprach im Sozialausschuss des Biberacher Kreistags über personell angespannte Zeiten, die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen und widerlegte Befürchtungen.

Der Regelbedarf für die Grundsicherung stieg mit der Einführung zum 1. Januar 2023 des Bürgergelds stark an. Von 449 über 502 auf mittlerweile 563 Euro. Auch im Kreistag wurde daraufhin die Sorge geäußert, dass das Bürgergeld in Kombination mit weiteren Sozialleistungen so hoch sein könnte, dass einige Menschen dadurch die Motivation verlieren könnten, arbeiten zu gehen. „Diese Befürchtung ist nicht eingetroffen“, stellte Lämmle fest.

Die Einführung des Bürgergelds habe im Landkreis Biberach zu keiner nennenswerten Erhöhung der Fallzahlen geführt. Es habe nur „sehr wenige Einzelfälle“ gegeben.

Juni 2022 war der Rekordmonat

Die Zahl der Leistungsempfänger, die von den erhöhten Vermögensfreigrenzen profitierten, habe im unteren zweistelligen Bereich gelegen, heißt es in dem Bericht an die Kreisräte weiter. Derweil habe sich eine niedrige dreistellige Zahl von Leistungsberechtigten verstärkt auf die Stellensuche konzentrieren können, da die Wohnungskosten für eine längere Zeit in voller Höhe übernommen wurden.

Im vergangenen Jahr wurden 2248 Erstanträge gestellt. Dies sind 194 Anträge weniger als im Jahr 2022, jedoch 630 mehr als 2021. Die sehr hohen Antragszahlen aus dem Coronajahr 2020 (2199) wurden nochmals übertroffen. Für einen Rekordwert sorgte der Juni 2022, als die geflüchteten Ukrainer Bürgergeld statt Asylbewerberleistungen beantragen konnten. In jenem Monat waren es 761 Anträge. Auch 2023 wurden allein 30 bis 50 Erstanträge pro Monat von Ukrainern gestellt.

Ohne die Ukrainer hätten wir sogar geringfügig weniger Bedarfsgemeinschaften. Harald Lämmle

Einen Rekord verbuchte das Jobcenter 2023 auch bei den Bedarfsgemeinschaften. Am Ende waren es 2448 und damit 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit wurde die höchste durchschnittliche Zahl an unterstützen Haushalten seit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Jahr 2005 gezählt. „Ohne die Ukrainer hätten wir sogar geringfügig weniger“, sagte Lämmle. Dann wäre die Zahl der betreuten Familien seit 2021 gesunken und unter 2000 geblieben.

Mit den Bedarfsgemeinschaften stieg auch die Arbeitslosenzahl, die das Jobcenter betreute, während die Fallzahl bei der Agentur für Arbeit sank. Seit November 2022 „sind wir der größte Player auf dem Arbeitsmarkt“, sagte Lämmle.

Mit den Fallzahlen nahm auch die Arbeit für die Mitarbeiter im Jobcenter zu, die sich laut Stellenplan auf 75 Vollzeitstellen verteilten. Der Kreistag genehmigte 14 weitere Stellen. Doch die Mitarbeitersuche verlief schleppend, zudem entschieden sich viele Mitarbeiter aufgrund der hohen Arbeitsbelastung für eine Veränderung. Durch einige Anpassungen hätten sich die Wechsel auf ein normales Maß reduziert, so Lämmle. Zudem seien allein im vergangenen Monat 25 neue Mitarbeiter hinzugekommen. Auch wenn die Einarbeitung eine gewaltige Herausforderung sei, „sehen wir wieder Licht am Ende des Tunnels“.

Mit den neuen Mitarbeitern sollen sich auch bald wieder die Bearbeitungszeiten verkürzen. Die Phase Mitte 2022 sei die größte Herausforderung seit der Einführung der Grundsicherung gewesen. Trotz freiwilliger Mehrarbeit und Unterstützung aus anderen Abteilungen sei die durchschnittliche Bearbeitungszeit auf bis zu drei Monate gestiegen, aktuell liegt sie bei zwei Monaten.

Bearbeitung deutlich komplexer

Insgesamt stellte Amtsleiter Lämmle fest, dass durch das Bürgergeld zwar die Grundsicherung für Arbeitssuchende weiterentwickelt worden sei, viele Kompromisse im Gesetzgebungsverfahren hätten die Umsetzung jedoch erschwert.

So sei die Bearbeitung beispielsweise durch die Karenzzeitregelungen oder die Beurteilung von angemessenen Heizungskosten deutlich komplexer geworden: „Das Ziel, durch eine Vereinfachung des Leistungsrechts mehr Mitarbeitende für die berufliche Eingliederung zur Verfügung zu haben, wurde leider verfehlt“, heißt es im Bericht des Jobcenters.