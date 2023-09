Mit einem beeindruckenden Landesfestumzug bei bestem Sommerwetter haben die Landesfesttage in Biberach am Sonntagnachmittag ihre Höhepunkt erlebt. Unter den Augen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zogen rund 100 Trachtengruppen, Musikvereine und Bürgerwehren mit etwa 300 Mitwirkenden durch die Biberacher Innenstadt, beklatscht von vielen Besuchern.

Auch die Kleinen Schützentrommler- und pfeifer waren mit dabei. (Foto: Gerd Mägerle )

Das Herrgöttle von Biberach kann also nicht nur Schützenfest sondern auch Landesfesttage. Denn das Wetter zeigte sich am Sonntag zu Umzugsbeginn von seiner besten Seite. „Meine größte Sorge ist, dass mir heute kein ,Scheene Schütza’ rausrutscht“, meinte der Biberacher Ob Norbert Zeidler bei der Begrüßung. In der Tat erinnerte manches an den Historischen Festzug des Schützenfests. So stimmten die Kleine Schützenmusik und die Kleinen Schützentrommler– und -pfeifer die Besucher auf den gut zweistündigen Umzug ein.

Bunte Reise durch die Welt der Trachten

Danach ging es aber auf eine bunte Reise durch die vielfältige Welt der Trachten aus Baden–Württemberg. Den Auftakt machte die Trachtengruppe Gündelwangen, die den weiten Weg aus dem Kreis Waldshut auf sich genommen hatte. Anita Ellinger vom Landesverband für Trachten und Heimatpflege erläuterte den Zuschauern auf dem Marktplatz über das Mikrofon die Besonderheiten der einzelnen Trachten.

WUnderschöne Trachten beim Landesfestzug. (Foto: Gerd Mägerle )

So bestach die Trachtengruppe aus Ohmenhausen Mäntel, Hosen und Schürzen aus weißem Leinenstoff. Die Trachtenkapelle Durbach (Ortenaukreis) ließ das Badnerlied auf dem oberschwäbischen Marktplatz erklingen. Eine gemischte Gruppe zeigte Trachten aus dem gesamten Trachtengau Schwarzwald. „An bestimmten Besonderheiten der Tracht wissen wir sofort, wer aus welchem Ort kommt“, sagte Anita Ellinger.

Charakteristische Radhaube

Die Trachten– und Volkstanzgruppe Zocklerland (Zußdorf; Kreis Ravensburg) beeindruckte mit geklöppelten Radhauben. Diese sind ein Markenzeichen für die Volkstrachten in ganz Oberschwaben. Besonders große Exemplare waren in den Reihen des Heimat– und Trachtenvereins Saulgau zu sehen. Deren Trachten aus der Mitte des 18. Jahrhunderts sind noch durch vorderösterreichische Einflüsse geprägt.

Beeindruckender Umzug krönt Landesfesttage. (Foto: Tanja Bosch )

Dass sich die Vereine keine Sorgen um den Nachwuchs machen müssen, zeigte eine Abordnung der Trachtenjugend Baden–Württemberg, unter deren Dach rund 13.500 Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Land organisiert sind.

Brot für den OB

Die Trachtengruppe aus Öhringen zeigte die Hohenloher Tracht. Hier trugen die unverheirateten Frauen weiße Hauben, die verheirateten hingegen schwarze. Eine kleine Abordnung aus Glems (Metzingen) überreichte OB Zeidler einen Laib Brot, gebacken im Glemser Backhaus. Eine weitere gemischte Gruppe zeigte Trachten aus dem Bodenseeraum. Von Allensbach, Konstanz, Engen Reichenau bis nach Markdorf reichte die Bandbreite. Selbst der katholische Pfarrer Ulrich Hund aus Markdorf war in die örtliche Tracht geschlüpft und im Umzug dabei.

Radhauben gehören auch in Riedlingen und Biberach zur Tracht, wie auch beim örtlichen Trachten– und Heimatverein Rißtaler zu sehen war. Die Volkstanzgruppe aus Winterstettendorf hingegen trug Weißkittel aus Leinen. Einen Schuhplattler zauberte der Trachtenverein Waldburg aufs Marktplatzpflaster.

Nachwunchssorgen gibt es bei dieser Gruppe nicht. (Foto: Tanja Bosch )

Es folgten die Trachtengruppen der verschiedenen Landsmannschaften mit ihren zum Teil reich bestickten Hemden und Blusen.

Schützengefühl im September

Im anschließenden Umzugsteil präsentierten sich die Abordnungen verschiedener Bürgerwehren und Stadtgarden in ihren prächtigen Uniformen dem Publikum. Viele von ihnen hatten bereits am Samstag beim Großen Zapfenstreich mitgewirkt.

Dass die Gastgeberstadt Biberach über eine reiche Tradition verfügt, zeigte sie den Umzugsbesucher im folgenden Zugteil, der einen kleinen Querschnitt aus dem Historischen Festzug des Schützenfests bot. Die verschiedenen Trommler– und Spielmannsgruppen der Schulen, Renaissance– und Rokokogruppe, Wielands Musenhof, die Stadionsche Kutsche, die Gaukler , die Bauerngruppen aus Bergerhausen und Mettenberg und sogar der Schwarze Vere brachten ein bisschen Schützengefühl in diesen Septembernachmittag. Und hier und da war sogar die eine oder andere Schützenrose am Hut zu sehen.

Viel Musik beim Landesfestumzug. (Foto: Gerd Mägerle )

Fahne geht ins Härtsfeld

Den Abschluss bildeten Musikgruppen und Vereine aus dem Härtsfeld (Neresheim, Nattheim und Dischingen), das 2024 die Heimattage Baden–Württemberg ausrichtet. Rund 240 Teilnehmer waren von dort mit fünf Bussen nach Biberach gekommen. Der Neresheimer Bürgermeister Thomas Häfele erhielt am Ende des Umzugs von Ministerpräsident die Heimattageflagge überreicht. Häfele sparte in seinem Grußwort nicht mit Lob für Biberach: „Ein Kompliment an Biberach! Ihr habt die Latte ziemlich hoch gelegt.“

Eindrücke vom Landesfestumzug. (Foto: Gerd Mägerle )

