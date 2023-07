Die American Footballer der Biberach Beavers haben sich im letzten Heimspiel der Saison in der Regionalliga Südwest vor 930 Zuschauern mit 30:14 gegen die Fellbach Warriors durchgesetzt. Damit behaupteten die TG–Footballer den zweiten Tabellenplatz.

Die Offense der Gastgeber unter Führung von Quarterback Michael Van Deripe konnte gleich im ersten Angriffsversuch Punkte auf die Anzeigetafel bringen. Der US–Amerikaner fand mit einem Pass über knapp 30 Yards seinen Landsmann Jamal Couch, der den Ball zum ersten Touchdown fangen konnte. Kicker Christian Petrich verwandelte souverän zum 7:0.

Doch auch die Gäste stellten schnell die Fähigkeit ihrer Offensive unter Beweis. Die Warriors gingen in ihrem Angriff volles Risiko und spielten den vierten Versuch aus, wofür sie auch belohnt werden sollten. Ein Fellbacher Receiver konnte den Ball in der Biberacher Endzone fangen, mit dem anschließenden erfolgreichen Extrapunkt wurde der 7:7–Ausgleich hergestellt.

Nach einem ordentlichen Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften war es am Anfang des zweiten Viertels wieder die Kombination Van Deripe/Couch, die die TG–Footballer in Führung bringen sollte. Van Deripe nahm Maß und fand Jamal Couch mit einem 36–Yard–Pass in der Endzone, der Receiver konnte dabei den Ball fangen, obwohl er von zwei Gegenspielern gedeckt war. Christian Petrich verwandelte erneut den Extrapunkt zum 14:7.

Auch auf diese Führung fanden die Warriors eine schnelle Antwort und bewegten sich gut über das Feld, ehe sie mit einem kurzen Pass in die Endzone und dem erfolgreichen Extrapunkt zum 14:14 ausglichen. Sekunden vor dem Pausenpfiff erzielte Christian Petrich dann aber noch ein Fieldgoal, was den Beavers drei Punkte und die 17:14–Halbzeitführung bescherte.

Nach der Pause stellten erst mal wieder beide Defensivreihen ihr Können unter Beweis, ehe die Hausherren Ende des dritten Quarters ihre Führung ausbauen konnten. Mit einem kurzen Pass fand Van Deripe Receiver Noah Mayer, der den Ball fangen konnte und über 15 Yards vorbei an drei Gegenspieler in die Endzone trug. Nach erfolgreichem Extrapunkt stand es 24:17.

Vier Minuten vor Schluss schraubten die Gastgeber den Spielstand dann nochmals in die Höhe. Van Deripe konnte einen Pass über 35 Yards auf Receiver Josh Purdie anbringen, der diesen zum Touchdown trug. Da der Extrapunkt missglückte, endete das Spiel letztlich mit einem 30:14–Erfolg für die Beavers.

Die Biberacher haben nun noch ein Saisonspiel vor sich. Dieses wird am 6. August auswärts bei den Reutlingen Eagles stattfinden.

Regionalliga Südwest, Ergebnisse: Weinheim Longhorns – Reutlingen Eagles 12:47, Biberach Beavers – Fellbach Warriors 30:14, Freiburg Sacristans – Albershausen Crusaders 21:14, KIT SC Engineers – Heidelberg Hunters 52:12.