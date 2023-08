Bayrischer Rock beim Rondellkonzert

Keine Lederhosen, keine Schnulzen, stattdessen harter bayerischer Rock voll auf die zwölf: Da oide Schlog ist nicht etwa altmodisch oder gar aggressiv, sondern clever, sympathisch und anders. Die Band spielt am Sonntag, 20. August, beim Rondellkonzert.

Ende 2017 trat die Landshuter Band mit ihrem ersten gleichnamigen Debüt–Album mit voller Wucht in Erscheinung und sorgte dafür, dass es im Umkreis um einiges lauter und rockiger wurde. Egal ob auf Festivals, in lässigen Bars oder im vollem Bierzelt — das Rocker–Quartett fühlt sich auf jeder Bühne pudelwohl.

Die Songs stammen aus dem Leben und behandeln Themen, die man oft nur wahrnimmt, sich vielleicht auch mal drüber ärgert, aber meist nicht weiter darüber nachdenkt. Genau an dieser Stelle haken die vier Landshuter Jungs vom oiden Schlog nach und bringen ihre Sicht der Dinge ein. Sie beziehen Stellung, beobachten, sind witzig und live ein wahres Beben auf der Bühne. Dazu kommt eine musikalische Vielfalt, bei der sowohl der Old School Rock’n Roll–Fan bis zum Tango–Tänzer seinen Gefallen finden wird. Das kommt an und begeistert das Publikum, was die Band bereits bei Auftritten mit Urgesteinen der bayerischen Musikszene wie Stefan Dettl und der Spider Murphy Gang unter Beweis stellen konnte.