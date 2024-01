Autofahrer sind am Montagmorgen aufgrund der Bauernproteste im Berufsverkehr zum Teil auf eine harte Geduldsprobe gestellt worden. Ab dem frühen Morgen ging es auf den Zufahrtsstraßen zur Stadt teilweise nur noch im Schritttempo vorwärts. Mit Schleichfahrten bremsten die Landwirte mit ihren Traktoren den Verkehr aus, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Ein Lagebericht

Von weitem konnte man um kurz nach 5 Uhr bereits die orangefarbenen Blinklichter vieler Traktoren sehen, die in gemächlichem Tempo durch das Jordanei, den großen Kreisel unterhalb der B30 südlich von Biberach, fuhren. Hin und wieder ließen sie einen Lkw oder ein Auto einscheren, das sich an aber dem langsamen Tempo anpassen mussten. Größere Rückstaus gab es zu dieser Zeit noch nicht. Der Verkehr zu dieser frühen Morgenstunde im Bereich der Stadt noch weitgehend problemlos.

Einige Autofahrer hupen solidarisch

Gegen 5.30 Uhr waren auch im Bereich der B312 zwischen Kreisverkehr Fünf Linden und dem Kreisel an der Mittelbiberacher Steige diverse Traktoren in Langsamfahrt unterwegs. Sie fuhren zwischen den beiden Kreisverkehren sowie dem Kreisel an der Friedenskirche hin und her und sorgten so für ein nur bedingtes Vorwärtskommen. Mit Hupen bekundete mancher Autofahrer seine Solidarität mit den Bauern.

Ein ähnliches Bild auch auf der Nordwest-Umfahrung von Biberach sowie im Bereich von Sana-Klinik und Polizei-Hochschule: Auch dort waren Traktoren und zum Teil auch Lkws mit eingeschaltetem Warnblinker in langsamer Fahrt unterwegs. Wer es allerdings bis in den innerstädtischen Bereich geschafft hatte, kam wieder gut voran.

Mancher Landwirt entschuldigte sich quasi bei den Autofahrern für die Behinderungen. (Foto: Gerd Mägerle )

Gegen 6 Uhr bildete sich auf der B30 Ausfahrt Biberach-Süd ein erster kleinerer Rückstau, weil dort noch immer Traktoren im Jordanei kreisten. Mit dem einsetzenden Berufsverkehr gegen 7 Uhr kam es auch auf der B312 zwischen Ringschnait und Biberach zu Rückstaus vor dem Jordanei. Auch in Fahrtrichtung Ochsenhausen waren Traktoren und Lastwagen in langsamer Fahrt unterwegs und bremsten den Verkehr, ebenso wie auf der Straße von Ringschnait über Winterreute nach Biberach. „Ist der Bauer tot, gibt es kein Brot“, stand auf einem Schild an einer Lkw-Zugmaschine, auf der auch ein Sarg montiert war.

Auch die Linienbusse der Stadtwerke waren am Montagmorgen unterwegs. Über eventuelle Ausfälle oder Verspätungen lagen der Redaktion bis 9 Uhr noch keine Informationen vor.