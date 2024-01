Auch am Montagabend und am Dienstag haben die Landwirte im Raum Biberach ihre Protestaktionen mit Traktoren fortgesetzt und den Verkehr in und um die Stadt behindert. Neben Zustimmung gab es allerdings auch kritische Stimmen von Schulleitern und betroffenen Bürgern. Welche Bilanz Bauern, Polizei, Schulen und Arbeitgeber ziehen und welche weiteren Aktionen geplant sind.

Geduld brauchten Autofahrer sowohl am Montagabend als auch am Dienstagmorgen im Bereich des Jordan-Eis an der B30-Ausfahrt Biberach-Süd. Denn dort kreisten Traktoren, aber zum Teil auch Lieferwagen und Lkws von Handwerkern und Speditionen, die die Forderungen der Landwirte unterstützten.An mehreren Fahrzeugen prangten Protestschilder, die den Stellenwert der Landwirtschaft betonten, sich aber auch direkt gegen die Ampel-Regierung wandten. Auch der Biberacher Marktplatz war am Montag und Dienstag wiederholt das Ziel der Bauern, die mit Traktoren langsam und teilweise hupend über den Platz fuhren und protestierten.

„Ich fand’s überragend“

Die stellvertretende Vorsitzende des Kreisbauernverbands Biberach-Sigmaringen, Martina Magg-Riedesser, ist voll zufrieden mit dem ersten Tag der „Aktionswoche“ der Landwirte. „Ich fand’s überragend“, sagte sie über die Traktor-Demo auf der B30 am Montag. Sie sei erleichtert, dass es keine Zwischenfälle, sprich Unfälle oder Randalierer, gegeben habe und betont, dass die Aktionen weitergehen werden. „Es freut mich auch, dass die Bauern am Dienstag wieder unterwegs sind“, so Magg-Riedesser. „Wir müssen Präsenz zeigen.“

Blockaden dürfe es aber keine geben - damit verspiele man die wichtige Zustimmung innerhalb der Bevölkerung. Wie die Aktionswoche weitergeht, konnte Magg-Riedesser nicht sagen. „Es entscheidet sich von Tag zu Tag, was in den Gruppen passiert.“ Die Landwirte organisieren sich über die sozialen Medien und starten dann „kleinere Einzelaktionen“, erklärte die stellvertretende Vorsitzende. Am Samstagabend plane der Kreisbauernverband, ein Mahnfeuer auf dem Bussen zu entzünden.

Verstöße gegen Versammlungsgesetz

Auch das Polizeipräsidium Ulm sah im Bereich Biberach den Protestschwerpunkt im Bereich Jordanbad. Dort wurde der Kreisverkehr mehrfach blockiert. Auch im Stadtgebiet kam es laut einem Polizeisprecher zu Behinderungen und Blockaden. Es wurden mehrere Verfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz gegen Unbekannt eingeleitet. Das Polizeipräsidium Ulm war im gesamten Zuständigkeitsbereich mit starken Kräften im Einsatz und durch die verschiedenen Aktionen entsprechend gebunden. Teilweise gingen beim Polizeipräsidium Ulm am Montag Anrufe von Bürgern ein, die sich beschwerten oder nicht einverstanden zeigten mit Aktionen durch die Landwirte.

Auswirkungen hatten die Proteste auch auf die großen Industriebetriebe in der Region, beispielsweise Liebherr. Von den Streiks seien die Liebherr-Gesellschaften unterschiedlich stark betroffen, wie Tobias Ilg, Sprecher des Liebherr Werks Ehingen der SZ mitteilte. Dort gestaltete man am Montag und Dienstag die Arbeitszeiten etwas anders, sodass die Mitarbeitenden bei der An- und Abfahrt zum und vom Arbeitsplatz bestmöglich die Streikzeiten umgehen können. Auch die Liebherr-Werk Biberach GmbH (Biberach) sowie die Liebherr-Hydraulikbagger GmbH (Kirchdorf) hätten eine Umgestaltung der Arbeitszeiten kurzfristig vorgenommen um Verkehrsblockaden auf dem Arbeitsanfahrtsweg zu umgehen, so Ilg. Teilweise hatten Beschäftigte aber trotzdem lange Anfahrtszeiten aufgrund der Proteste.

Gefährliche Situation im Kreisverkehr

Und auch auf die weiterführenden Schulen in Biberach wirkten sich die Bauernproteste aus, wenn es auch nicht zu kompletten Unterrichtsfällen gekommen sei, wie einige Schulleiter auf Nachfrage mitteilen. „25 bis 30 Schüler sind am Montag nicht gekommen, ein anderer Teil kam zu spät“, so Peter Junginger, Schulleiter des Pestalozzi-Gymnasiums. Aus dem Lehrerkollegium hätten fünf bis sechs Kollegen im Verkehr festgesteckt. Schülern wie Lehrern habe man über die Schulhomepage empfohlen, rechtzeitig loszufahren.

So wurde das auch am Wieland-Gymnasium praktiziert. „Es sind zwar viele Kollegen früher losgefahren, trotzdem mussten wir in etlichen Klassen am Montag Vertretungsunterricht machen“, sagt Schulleiter Ralph Lange. Er habe zwar grundsätzlich Verständnis für die Proteste, würde sich aber wünschen, „dass wir als Schulen da nicht so mit hineingezogen werden“. Durch Krankheitsfälle im Kollegium sei es ohnehin schon eine Herausforderung, den regulären Unterrichtsbetrieb aufrechtzuerhalten, so Lange.

Einigermaßen glimpflich sei die Dollinger-Realschule davongekommen, sagt Rektor Marcus Pfab. „Nach der 9-Uhr-Pause waren die Lücken in den Klassen eigentlich nicht mehr groß.“ Gestört hat ihn allerdings eine andere Situation. So hätten die Traktoren jeweils morgens zu Schulbeginn ihre Runden im Kreisverkehr an der Hans-Liebherr-Straße direkt vor der Schule gedreht. „Wenn dann noch die kleinen Fünftklässler zwischen den Traktoren durchlaufen, dann ist das extrem gefährlich“, so Pfab. Er selbst habe einige Situationen beobachtet, „in denen es echt knapp herging“.

Kritische Zuschriften von Leserinnen und Lesern

Von Autofahrern erhielten die Landwirte durch Hupsignale und Daumen-hoch-Zeichen immer wieder Zustimmung für ihren Protest. Verena Struthers von „Manu’s Fahrservice“, der auch Menschen mit Behinderung befördert, bedankte sich in einem Anruf in der SZ-Redaktion ausdrücklich dafür, dass die Bauern sie immer gleich durchgelassen hätten.

Welche Berufsgruppe kann denn auf solche Subventionen hoffen? Was für Traktoren fahren denn jetzt im Jordanei im Kreis herum? Maschinen im Wert von 200.000 Euro an aufwärts. Leserin der Schwäbischen Zeitung

Allerdings gab es nicht nur Zustimmung zu den Aktionen, wie mehrere Mails an die Biberacher SZ-Redaktion zeigen. „Sind die Bauern denn so benachteiligt?“, schreibt eine Leserin. „Welche Berufsgruppe kann denn auf solche Subventionen hoffen? Was für Traktoren fahren denn jetzt im Jordanei im Kreis herum? Maschinen im Wert von 200.000 Euro an aufwärts. Wenn sich das Betreiben eines landwirtschaftlichen Betriebs nicht lohnen würde, würden ja auch solche Investitionen nicht getätigt.“ Sie störe sich, dass die Polizei da nicht eingreife.

Darüber regt sich auch ein anderer Leser auf. Er schreibt: „Am Montag gab es am Kreisverkehr Muttensweiler für circa eine Stunde eine Blockade durch etwa zehn Traktoren. Die meisten Fahrzeuge waren verlassen, die Fahrer waren aber in der Nähe. Ein Bus und ein paar Fahrzeuge wurden durchgelassen. Der Rest musste warten.“ Seinem Eindruck nach sei das keine legale Demo, sondern eine fragwürdige Verkehrsblockade gewesen.

Und ein weiterer Leser ärgert sich über den Anlass des Protests und verweist auf Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums und des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft, die zuletzt mehrfach in verschiedenen Medien angeführt wurden, wonach die Betriebsergebnisse der Landwirte 2022 und 2023 deutlich gestiegen sind.

Einige Schulen in Laupheim waren stark betroffen

„Unsere Kinder waren da, bis auf einige Krankheitsfälle. Wir konnten normal Unterricht machen“, berichtet Carola Peter-Weiß, Schulleiterin der Grundschule Bronner Berg. Teils hätten Lehrerinnen und Lehrer jedoch längere Anfahrtszeiten und Umwege über Landstraßen in Kauf nehmen müssen.

Stärker betroffen von den Protestaktionen waren die weiterführenden Schulen in Laupheim. Viele Schüler pendeln täglich an die Kilian-von-Steiner-Schule nach Laupheim. „Sowohl Lehrer als auch Schüler gehen gewissenhaft mit der Situation um“, sagt Schulleiterin Sylvia Schubert. Während es am Montag vor allem aus Richtung Ulm zu Verspätungen bei Schülern und Lehrern gekommen sei, hätte es am Dienstag stärkere Verkehrsprobleme aus Richtung Biberach gegeben. „Wenn ein Bus ausfällt, schauen die Schüler, dass sie den nächsten bekommen“, so Schubert.

Es wird leider wieder auf dem Rücken der Kinder ausgetragen, die schon durch Corona in Nachteil gerieten. Andreas Trögele

„Mit wenigen Abstrichen war es aber ein normaler erster Schultag“, erklärt Petra Schänzle, Rektorin der Friedrich-Adler-Realschule Laupheim. In ein paar Fällen sei es Schüler nicht möglich gewesen, zu kommen, da die Straßen versperrt waren, schildert Schulsekretärin Sabine Roth. Zwei siebte Klassen, die mit dem Bus auf dem Weg ins Schullandheim waren, mussten am Montag wieder umkehren. Lehrer hätten sich untereinander per Smartphone vernetzt, um Aktionen der Landwirte zu umfahren. Auch Eltern seien Tipps weitergegeben worden, so Schänzle.

Einen Schwund von rund 20 Prozent der Schüler, beklagt dagegen Andreas Trögele, Rektor der Friedrich-Uhlmann-Schule. Auswärtige Lehrer hätten mit dem Verkehr zu kämpfen gehabt. Trögele befürchtet, dass die Situation in den kommenden Tagen noch schlimmer werden könnte, wenn die Lokführer ab Mittwoch ebenfalls streiken. Zwar sei er ein „großer Freund der Proteste der Landwirte“ und Demonstrationen ein demokratisches Grundrecht, allerdings gingen die Aktionen teils auch zulasten der Kinder. „Es wird leider wieder auf dem Rücken der Kinder ausgetragen, die schon durch Corona in Nachteil gerieten“, sagt Trögele.

„Ich habe es persönlich erlebt und von Kollegen erfahren, dass es Anfahrtsschwierigkeiten gab“, berichtet Maria Schackert, Unternehmenssprecherin der Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Wo möglich sei im Angestelltenbereich auf das Home-Office gesetzt worden. Die Proteste hätten aber zu Verspätungen von Arbeitnehmern geführt, obwohl sich diese auf zähen Verkehr eingestellt hätten. „Es war kein flüssiger Produktionsablauf möglich“, berichtet Schackert. Auch die Materiallieferungen seinen betroffen gewesen. „Das sind schon ärgerliche Auswirkungen.“

„Die überwiegende Mehrheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnte am gestrigen Morgen ihre beruflichen Tätigkeiten im Werk aufnehmen oder kurzfristig und flexibel aus dem Mobile Office arbeiten“, teilt Nadine Karnbaum von der Kommunikationsabteilung von Diehl Aviation mit. Auch in der Logistik kam es bei Anlieferungen zu Verzögerungen, bedeutende Ausfälle habe es jedoch nicht gegeben.