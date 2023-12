„So nicht!“, lautet der Schriftzug, den rund 100 Landwirte mit ihren Traktoren am Sonntagabend auf dem Flugplatz in Biberach geformt haben.

Sie protestieren in dieser ungewöhnlichen Form gegen den geplanten Wegfall der Steuererstattung für Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge.

Diese Pläne müssten rückgängig gemacht werden, betont Martina Magg-Riedesser, Erste stellvertretende Vorsitzende des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen.

Mit der Traktoraktion auf dem Biberacher Flugplatz wollen die Landwirte eine klare Botschaft an den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sowie der Ampel-Regierung senden. Organisiert wurde sie von Markus Weber, Simon Denzel und Stefan Schmid, die es innerhalb von 24 Stunden geschafft hatten, die Landwirte im Umkreis von rund 40 Kilometer zu mobilisieren.

Mit dem Bus nach Berlin

Dieser Kampfgeist und Schulterschluss zwischen den Landwirten sei bundesweit zu spüren, sagt Martin Magg-Riedesser aus Achstetten. Mit mehr als 70 Berufskolleginnen und -kollegen war sie am Montag mit dem Bus nach Berlin gefahren, um dort an der großen Demonstration teilzunehmen. Selten seien die Bauern in ihren Anliegen so geeint gewesen. „Es betrifft jeden, egal ob Schweinemäster oer Rinderzüchter, ob Alt oder Jung.“

Wenn das in Kraft tritt, dann fehlen unseren Betrieben je nach Größe zehn bis 15 Prozent ihres Einkommens. Martina Magg-Riedesser

„Die Politik hat offenbar versucht, bei ihren Sparplänen den Weg des geringsten Widerstands zu wählen. Aber da haben sie sich geschnitten“, meint die stellvertretende Bauernverbandsvorsitzende. „Wir werden uns diesmal auf keinen Kuhhandel einlassen“, sagt sie mit Blick auf die Überlegungen Özdemirs, eine der zwei geplanten Maßnahmen zurückzunehmen. Sowohl die geplante Streichung der Steuererstattung für Agrardiesel als auch der geplante Wegfall der Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge dürften nicht kommen.

„Wenn das in Kraft tritt, dann fehlen unseren Betrieben je nach Größe zehn bis 15 Prozent ihres Einkommens“, sagt Magg-Riedesser. Dann komme es zu einem Strukturbruch und einem Höfesterben. „Da geht es um Existenzen. Aber wir kämpfen für unseren Beruf und unsere Jugend.“

Die jetzigen Pläne seien nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Die Landwirte müssten ohnehin schon mit vielen Sparplänen und Ungewissheiten leben.

Warnung an die Politik: Legen Deutschland lahm

Markus Weber, einer der Organisatoren der Traktoraktion auf dem Biberacher Flugplatz, zählt auf: „Streichung der Zuschüsse für Unfallversicherung und Sozialkasse, Streichung der Investitionsförderung von 195 Millionen Euro, Abschaffung der Gewinnglättung von drei Wirtschaftsjahren, vier Prozent Flächenstilllegung, 20 bis 40Prozent weniger Agrarhilfen, die Verschärfung der Geruchsschutzimmissionsrichtlinie, die Veränderung der Abferkelboxen, und weitere Verschärfungen wie Wiedervernässung und Ausweitung der Naturschutzgebiete sind geplant.“

Man werde der Politik jetzt etwas Zeit geben, um die geplanten Streichungen wieder rückgängig zu machen, „wobei ich nicht glaube, dass das passieren wird“, sagt Magg-Riedesser. Um weiter Druck zu machen, werde man auch im Kreis Biberach nach den Feiertagen mit kleineren Aktionen des Protests beginnen. „Wenn die Politik weiterhin auf ihren Plänen beharrt, dann legen wir Deutschland lahm.“ Was die Lokführer könnten, das könnten auch die Landwirte.