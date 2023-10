Baubürgermeister stellt Pläne für Spielplätze vor

In der Reihe „Biberach weiter bauen“ sprechen Biberachs Baubürgermeister Christian Kuhlmann und Roman Adler, Leiter des Stadtplanungsamts der Stadt Biberach, am Mittwoch, 11. Oktober, ab 19 Uhr über die Biberacher Spielleitplanung. Die Veranstaltung findet im „studio rot“ in der Bürgerturmstraße 8 statt.

Die Biberacher Stadtverwaltung hatte zuletzt 2020 über den Sachstand bei den Spielplätzen und Kleinsportanlagen berichtet. Noch vor wenigen Jahren gab es im Bereich der Spielplätze einen erheblichen Sanierungsstau. Daher hatte der Gemeinderat 2018 einen Zehnjahresplan zur Sanierung der Anlagen beschlossen. Inzwischen wurden laut Stadtverwaltung „viele Sanierungsprojekte erfolgreich umgesetzt“.

Das Stadtplanungsamt hat nun eine vollständige Broschüre zur Spielleitplanung erstellt, die sich auch inhaltlich-konzeptionell mit der Weiterentwicklung der Spiellandschaft in Biberach befasst. Zudem wurde der Sanierungsplan auf aktuelle Entwicklungen hin überprüft. Mit der Spielleitplanung soll die grundsätzliche Ausrichtung mit Blick auf Angebote und Standards vorgegeben werden. Der vorliegende Arbeitsstand soll als Grundlage für eine Beteiligung der Öffentlichkeit und weiterer Nutzer- und Interessensgruppen dienen.

Die Veranstaltungsreihe „Biberach weiter bauen“ beschäftigt sich mit unterschiedlichen Themen der Stadtplanung und des Bauens in Biberach. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.