Der Biberacher Baubürgermeister Christian Kuhlmann wird 2024 nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Dies kündigte er am Montagabend am Ende der öffentlichen Gemeinderatssitzung an.

Vor einer Woche wurde Kuhlmann 65 Jahre alt, am 30. September 2024 läuft seine Wahlperiode ab. Dann wird er 16 Jahre lang Baubürgermeister in Biberach gewesen sein. „Vor diesem Hintergrund werde ich immer häufiger nach meinen Zukunftsplänen gefragt“, so Kuhlmann im Gemeinderat.

Neuer Lebensabschnitt ab Oktober

Er beabsichtige nicht, für eine weitere Amtszeit ab dem 1. Oktober 2024 zu kandidieren. Um der Verwaltung ausreichend Zeit zu geben, die Wahl seiner Nachfolgerin oder seines Nachfolgers vorzubereiten, informiere er deshalb rechtzeitig vorab über seine Zukunftspläne. „Ich freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt ab Oktober 2024 mit neuen Aufgaben und Herausforderungen. Diese sehe er aber nicht mehr im Dienst der Stadt Biberach, sondern in anderen Funktionen oder im Ehrenamt, ergänzt er auf Nachfrage der SZ.

„Bis dahin vergehen noch neun Monate. Hoffentlich kann ich dann im Rückblick sagen, dass es für mich eine besondere Fügung und ein besonderes Glück war, in dieser Stadt 16 Jahre lang die Aufgabe eines Baubürgermeisters ausfüllen zu können. Dafür bin ich sehr dankbar“, schloss Kuhlmann seine Erklärung im Gemeinderat.

OB Norbert Zeidler bedankte sich beim Baubürgermeister für die frühzeitige Information. Nun könne das Planungsprozedere für die Nachfolgesuche anlaufen.