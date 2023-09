Basketballer aus der Region hoffen auf WM–Schub

Der Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen hat auch die Basketballer des TSV Laupheim und der TG Biberach begeistert. Bei beiden Clubs hofft man nun, dass sich der Erfolg nachhaltig positiv auf die Sportart auswirkt.

TSV–Abteilungsleiter Stoll bescheinigt super Leistung

„Wir hatten einen Stand beim Brunnenfest in Laupheim. Da hatten viele ihre Handys und Tablets dabei, darüber haben wir das Finale verfolgt“, sagt Michael Stoll, Abteilungsleiter und Trainer des Kreisligisten TSV Laupheim. „Das war eine super Leistung von den Jungs, besonders von Dennis Schröder. Er ist zurecht WM–MVP geworden.“

Der WM–Titel sei im Vorfeld nicht zu erwarten gewesen, aber letztlich sei er absolut verdient gewesen. „Da stand einfach eine klasse Mannschaft auf dem Feld, ein verschworener Haufen“, so der 39–Jährige.

Hoffnung auf mehr Nachwuchs

„Vielleicht bringt der WM–Titel einen Schub für den Basketball in Deutschland, den erhoffe ich mir auch für den TSV“, sagt Stoll, der auch Jugendcoach bei den Laupheimern ist. „Hoffentlich bekommen wir dadurch mehr Nachwuchs für diese coole Sportart.“ Direkte Auswirkungen seien zwar noch nicht spürbar, aber das könnte noch kommen. „Da bin ich optimistisch“, so Stoll.

Die TSV–Basketballabteilung habe zwischen 70 und 80 Mitglieder, neben der „Ersten“ gebe es noch vier Jugendteams im Spielbetrieb. Mit den insgesamt fünf Mannschaften sei der TSV ganz gut aufgestellt, neue Spieler dürften aber immer dazukommen. „Das i–Tüpfelchen wäre, wenn jetzt auch mehr Zuschauer zu den Spielen kommen“, sagt der TSV–Abteilungsleiter. Bislang seien maximal 50 Zuschauer bei Heimspielen in der Rottumhalle zu verzeichnen.

Titel kommt für TG–Abteilungsleiter Braun nicht von ungefähr

„Ich habe das Finale zu Hause geschaut. Zudem gab es in der Mannschafts–WhatsApp–Gruppe einen regen Austausch“, sagt Alexander Braun, Abteilungsleiter des Bezirksligisten TG Biberach, der bis vor zwei Jahren noch selbst für die TG als Flügelspieler gespielt hat. „Der WM–Titel ist ein historischer Erfolg. Der Titelgewinn war zwar überraschend, aber er kommt nicht von ungefähr“, so der 41–Jährige.

„Das ist eine gewachsene Mannschaft mit einer sehr hohen Qualität und einem echten Anführer Dennis Schröder, der auch verdient MVP geworden ist.“

Mehr Begeisterung bei Kindern

Der TG–Abteilungsleiter erhofft sich nun einen Schub für den Basketball in Deutschland und das sich der Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung erhöht. „Und auch, dass die Präsenz in den Medien steigt“, sagt Braun. „Für uns als TG erhoffe ich mir, dass durch den WM–Titel mehr Begeisterung bei Kindern für die geilste Hallensportart der Welt geweckt wird.“

Derzeit habe die TG zwar zum Glück kein Nachwuchsproblem seit dem Ende des letzten Corona–Lockdowns. „Aber Nachwuchs ist weiterhin sehr willkommen“, so Braun. Zuletzt habe die TG–Basketballabteilung 192 Mitglieder gehabt. Neben der ersten Mannschaft in der Bezirksliga gebe es aktuell fünf Jugendteams im Spielbetrieb.