Bartholomäus Günthner & Partner spenden 5000 Euro an 1 to 1 Help for Kids

Die Solidarität für die von 1 to 1 Help for Kids betreuten Kinder ist ungebrochen, wie der Verein mitteilt. Der Verein kann sich nun über eine Großspende in Höhe von 5000 Euro der Rechtsanwaltskanzlei Bartholomäus Günthner & Partner aus Biberach freuen (Foto: 1to1help) . Die Inhaber der Kanzlei stehen dem Verein nicht nur mit rechtlichen Hinweisen zur Seite, sondern unterstützen die Vereinstätigkeit auch monatlich im Rahmen von Kinderpatenschaften. Elli Weisser, Vorstandsvorsitzende des Vereins, freut sich: „Damit können wir die Phase 2 des Neubaus von zwei Klassenzimmern vor Ort in Siaya (Kenia) finanzieren.“ Bildung sei nach wie vor der einzige Schlüssel, um der Armut zu entfliehen. Diese zu fördern und zu unterstützen habe in der Vereinsarbeit oberste Priorität. Mehr dazu auf www.1to1help.de oder auf Instagram.