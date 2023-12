Die Friseure der Barber Angels Brotherhood (BAB) um den Biberacher Friseurmeister Claus Niedermaier sind am Montag, 18. Dezember, ab 20.15 Uhr in der ARD-Fernsehshow „Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023“ mit Florian Silbereisen zu sehen. Wie es dazu kam und was die BAB dort für eine Aufgabe haben, hat Niedermaier vorab der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt.

Zum Start in die Weihnachtswoche präsentiert Florian Silbereisen die Weihnachtsshow zum Mitsingen: „Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023“. Vereine, Chöre und Gruppen singen gemeinsam mit den Stars die schönsten Weihnachtslieder. „Auch wir haben ein Video eingeschickt und das Team sofort begeistert“, sagt Claus Niedermaier, der die BAB 2016 gegründet hat.

Ende November in Suhl aufgezeichnet

Die Friseure kümmern sich um obdachlose und bedürftige Menschen, denen sie mit einem kostenlosen Haarschnitt ihre Würde zurückgeben. Inzwischen haben sich zahlreiche Friseure im In- und Ausland der BAB angeschlossen und in den vergangenen Jahren bei ihren Aktionen viele Tausend bedürftige Menschen frisiert. Diese Arbeit wird auch in der ARD-Show in einem Video-Einspieler vorgestellt.

Aufgezeichnet wurde die Sendung bereits Ende November im Kongresszentrum in Suhl (Thüringen). „Wir hatten dabei die Ehre, dass wir zusammen mit Roland Kaiser das Lied ,Engel auf den Feldern singen’ vortragen durften“, sagt Niedermaier. Zwei Wochen lang habe die Friseurgruppe im Vorfeld Zeit gehabt, den Text und das Lied zu üben. „Das ist mir als ehemaliger Biberacher St.-Martins-Chorknabe nicht schwer gefallen, denn Text und Melodie kannte ich noch“, meint Claus Niedermaier schmunzelnd.

Treffen mit DJ Ötzi und Vicky Leandros

„Das Publikum hat uns nach unserem Auftritt sehr bejubelt und wir hatten danach die Möglichkeit, uns auf der After-Show-Party mit vielen Stars noch auszutauschen.“ So habe es neben Roland Kaiser auch noch Zusammentreffen mit DJ Ötzi oder Vicky Leandros gegeben. Er sei froh, dass Florian Silbereisen ihm die Möglichkeit gegeben habe, den Verein und seine Arbeit einem bundesweiten Publikum vorzustellen, sagt Niedermaier.