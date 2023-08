Jede Menge Regen, jede Menge Matsch — das ist das diesjährige Wacken Open Air (WOA). Mittendrin ist der Biberacher Friseurmeister Claus Niedermaier mit seinen Barber Angels, um dort gegen Spenden Zuschauern, aber auch prominenten Rockmusikern die Haare zu schneiden oder Bärte zu stutzen. Wie sich die Situation aufgrund des anhaltenden Regens auf dem Festivalgelände darstellt, hat er der SZ erzählt.

Der Biberacher Frisör Claus Niedermayer ist mit seinen Barber Angels schon seit 2019 auf dem Festival vertreten. (Foto: privat )

Statt mit Heavy Metal sorgt das Musikfestival im Wacken (Schleswig–Holstein) bereits vor Beginn vor allem mit Starkregen für mediale Aufmerksamkeit. Wer es auf das Festivalgelände geschafft hat, findet sich in einer Schlamm– und Matschlandschaft wieder. Tausende steckten in ihren Autos bereits bei der Anfahrt in kilometerlangen Staus fest. Am Mittwochmorgen gaben die Veranstalter bekannt, wegen der widrigen Bedingungen niemanden mehr mit Fahrzeugen auf das Gelände zu lassen.

Seit 2019 in Wacken dabei

Zu den Glücklichen, die es noch rechtzeitig nach Wacken geschafft haben, gehört der Biberacher Friseurmeister Claus Niedermaier. Zusammen mit 24 Mitstreitern der von ihm gegründeten Barber Angels Brotherhood ist er beim WOA vertreten. Die Barber Angels machen es sich seit 2016 zur Aufgabe, obdachlosen Menschen kostenlos die Haare zu schneiden und ihnen damit ihre Würde zurückzugeben, wie Niedemaier sagt. Seine Initiative ist inzwischen mehrfach ausgezeichnet worden und hat auch international viele Mitstreiter.

Video: privat

Von den Veranstaltern des Wacken–Festivals wurden die Barber Angels 2019 erstmals eingeladen, auch im vergangenen Jahr waren sie beim Festival vor Ort. „Wir haben dort die Möglichkeit, im sogenannten Infield, dem Zuschauerbereich, Festivalbesuchern gegen eine Spende die Haare zu schneiden und auch im Backstagebereich die Musiker zu frisieren und auf unser Anliegen aufmerksam zu machen“, sagt Niedermaier. Das gespendete Geld werde für künftige Aktivitäten der Barber Angels verwendet. 20 der Angels sind im Infield tätig, fünf weitere — darunter Niedermaier — im Backstagebereich.

Riesengroße Matschfläche

Die zehneinhalbstündige Anreise von Biberach nach Wacken am vergangenen Sonntag sei noch planmäßig verlaufen. „Wir konnten mit dem Wohnmobil noch matschfrei auf den Campingplatz fahren“, erzählt Niedermaier. Am Montag und Dienstag habe es dann aber zwei Tage lang am Stück in Strömen geregnet. „Die ganzen grünen Weiden verwandelten sich in eine riesengroße Matschfläche.“ Verschärft worden sei dies noch dadurch, dass die Veranstalter die Fahrzeuge der Anreisenden mit Traktoren auf den Campingplatz schleppten.

Von einer Wiese ist auf dem Festivalgelände nichts mehr zu sehen. (Foto: privat )

„Die ganzen Wege, aber auch das gesamte Infield kann man nur noch mit Gummistiefeln betreten. Da steht man sofort wadenhoch im Schlamm“, beschreibt der Biberacher Friseur die Zustände. „Mich selbst hat es schon zweimal voll in den Matsch gelegt.“ Er habe so etwas noch nie erlebt. Trotzdem sei die Stimmung bei dem Menschen, die in diesem „Schlammageddon“ angekommen seien, ausgesprochen gut.

Iron Maiden kommt zum Haare schneiden

„Die Leute sind gut drauf, man feiert Partys und liegt sich in den Armen“, sagt Niedermaier. Sorgen bereitet ihm und den anderen allerdings die Frage, wie sie am Sonntag wieder aus dem Matsch herauskommen sollen — zumal es auch in den nächsten Tagen regnen soll. Verstehen kann der Friseur auch, dass einige seiner Freunde und Bekannten, die noch auf der Anreise waren, jetzt sauer darüber sind, dass sie nicht mehr aufs Gelände dürfen. Er selbst sei froh, dass das Festival nicht komplett abgesagt worden sei.

Von ihrer eigentlichen Aufgabe lassen sich die Barber Angels aber auch durch den Regen nicht aufhalten. „Bei schlechtem Wetter geht man zum Friseur“, meint Niedermaier lakonisch. So hätten sich im Backstagebereich bereits die Bands Iron Maiden und Helloween zum Frisieren und Bärte stutzen angemeldet.

Die Besucher lassen sich die Laune durch den Schlamm nicht verderben. (Foto: privat )

Langhaarige Rocker, die zum Friseur gehen? „Die sind das ganze Jahr auf Tour und haben eigentlich keine Zeit für einen Friseurbesuch“, meint der Biberacher Friseurmeister. „Die freuen sich, wenn es backstage jemanden gibt, der Spitzen schneidet und Bärte stutzt. Das wird toll angenommen.“ Wacken sei seines Wissens nach das einzige Festival weltweit, das einen Friseurservice anbiete. „Ich freue mich, dass ich bei Wacken 2023 dabei sein kann, das nach Woodstock als zweites großes Schlammfestival in die Geschichte eingehen wird“, sagt Niedermaier.