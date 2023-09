Zoff um entfernten Baum: Jetzt bekommt die Rebstock-Linde ein Theaterstück

Eine kleine, fehlende Linde sorgt in Biberach für Aufsehen: Nach einer kleinen Demonstration vor rund zwei Monaten bekommt die Rebstock–Linde, wie sie liebevoll genannt wird, nun sogar ein eigenes Theaterstück. Regisseur ist kein anderer als der Biberacher Peter Schmid vom „Theater ohne Namen“.

Der ehemalige Grünen-Stadtrat hat die tragisch–komische Posse kurzerhand geschrieben, weil ihn das Thema seither nicht mehr loslässt und auch verärgert. Unter dem Titel „Heimatlos — Die Rebstock–Linde“ wird das rund 40–minütige Stück am Mittwoch und Donnerstag, 20. und 21. September, jeweils um 19 Uhr vor dem Tweety — also direkt am Ort des Geschehens — aufgeführt. Der Eintritt ist frei.

Das ist der Hintergrund

Den Machern geht es darum, die Menschen aufzurütteln und die Biberacher Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, was mit der Linde vor dem „Goldenen Rebstock“ wirklich geschah.

Zum Hintergrund: Vor dem „Stecken“ (Weinstube zum Goldenen Rebstock) an der Consulentengasse wurde erst vor ein paar Monaten eine Linde aufgestellt. Das Bäumchen war Teil eines Gemeinderatsbeschlusses, der im Rahmen der Umgestaltung von Consulentengasse/Wielandstraße gefasst wurde. Diese Bäumchen sollte als Symbol für mehr Grün in der Biberacher Innenstadt stehen.

Vor gut zwei Monaten wurde dieses kleines Bäumchen allerdings in einer „Hauruckaktion“, wie Peter Schmid es beschreibt, von der Stadtverwaltung entfernt — und zwar ohne die Zustimmung des Gemeinderats (SZ berichtete).

Nur ein kurzes Gastspiel: Die junge Linde vor der Weinstube „Zum Goldenen Rebstock“ wurde wieder entfernt, weil Zuliefer-Lkws dort ansonsten nicht rangieren können. (Foto: Stadt Biberach )

Daraufhin gab es eine kleine Protestaktion einiger Bürgerinnen und Bürgern. Auch Biberachs Baubürgermeister Christian Kuhlmann meldete sich zu Wort und erklärte die Hintergründe.

Hauruckaktion aus Kostengründen?

Voraussetzung für den gefassten Beschluss sei nämlich gewesen, dass trotz Fahrbahnverengung und Baumpflanzung die Anlieferung der benachbarten Geschäfte weiterhin uneingeschränkt funktionieren sollte. Nun habe sich allerdings gezeigt, dass größere Lastwagen beim Rangieren durch den frisch gepflanzten Baum behindert werden.

Dieses Bäumchen wurde gegen einen gemeinderätlichen Beschluss entfernt. Peter Schmid

Auch wenn es zeitweise mit vorsichtigem Rangieren noch funktioniert habe, wäre der Baum mit zunehmender Größe gefährdet gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Dass der Baum so schnell wegmusste, wurde auch damit begründet, dass noch Baufirmen vor Ort waren und es sonst teurer geworden wäre.

Ein grüner Ring auf der Straße erinnert noch immer an die fehlende Linde. (Foto: Tanja Bosch )

Für Peter Schmid und auch Jürgen „Sloggy“ Hinderhofer reichen diese Gründe nicht aus: „Dieses Bäumchen wurde gegen einen gemeinderätlichen Beschluss entfernt“, sagt Peter Schmid. „Und darüber wollen wir die Bürger informieren.“

Und die Beiden gehen noch einen Schritt weiter: „Wir fragen uns auch, ob der Gemeinderat das einfach so hinnimmt und durchgehen lässt“, sagt Jürgen Hinderhofer, der beim „Theater ohne Namen“ eigentlich für den Kulissenbau zuständig ist, im neuen Stück „Heimatlos“ aber auch eine Rolle übernimmt. „Mit dem Theaterstück wollen wir auch das Schweigen brechen.“

Herr Kuhlmann kann nicht einfach so einen Gemeinderatsbeschluss kippen, nur weil es billiger war. Peter Schmid

Die Macher sind gespannt, ob die Stadträte dieses Thema nach der Sommerpause nochmal aufs Tableau bringen. „Herr Kuhlmann kann nicht einfach so einen Gemeinderatsbeschluss kippen, nur weil es billiger war“, so Peter Schmid.

An demokratische Spielregeln halten

Die beiden Biberacher trauen sich auch deshalb, das Stück auf eine größere Bühne zu bringen, weil sie von vielen Bürgerinnen und Bürgern getragen werden: „Es ärgert viele Menschen, wie mit diesem Thema umgegangen wurde“, sagte Jürgen Hinderhofer. „Auch mich als Bürger der Stadt ärgert es maßlos, dass jemand in Gutherrenart entscheidet, dass dieser Baum wegkommt.“

Deshalb ist die Forderung auch eindeutig: „Die Rebstock–Linde muss zurück.“ Und wenn nicht an den alten Platz, dann etwas versetzt nach hinten“, sagt Schmid. Beim Bauamt habe er sich bereits informiert, ob diesbezüglich irgendwelcher Leitungen überhaupt möglich wäre. „Die Antwort war: Ja, es funktioniert.“

Nun bleibt es spannend, wie die zwölf Schauspielerinnen und Schauspieler des „Theaters ohne Namen“ diese tragisch–komische Posse mit dem Titel „Heimatlos“ auf die Bühne bringen. „Dem Bäumchen wird ebenfalls Leben eingehaucht“, sagt Peter Schmid. Mehr will der Regisseur noch nicht verraten. „Uns geht es um die Gestaltung der Innenstadt und wir wollen aufdecken, was in der Stadt schief läuft. Es gibt nun einmal demokratische Spielregeln, an die man sich halten muss.“