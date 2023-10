Bachs „Clavierübung Dritter Teil“

In der Stadtpfarrkirche St. Martin Biberach findet am Sonntag, 8. Oktober, um 17 Uhr, das vierte und letzte Konzert des 26. Biberacher Orgelsommers statt. Es spielt Kirchenmusikdirektor Professor Carsten Klomp aus Heidelberg, der das Konzert auch moderieren wird.

Auf dem Programm steht die „Clavierübung Dritter Teil“, laut Pressemitteilung einer der bedeutendsten und interessantesten Kompositionszyklen Johann Sebastian Bachs: das groß angelegte Es-Dur Präludium umrahmt zusammen mit der äußerst kunstvollen Tripelfuge Es-Dur eine Reihe bedeutender Choralbearbeitungen, die eine Art Meßform ergeben. Daher wird die „Clavierübung Dritter Teil“ auch „Orgelmesse“ genannt. Zu Gehör kommen die Choralbearbeitungen „Allein Gott in der Höh sei Ehr“, „Vater unser im Himmelreich“, „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ und andere.

Carsten Klomp (*1965) ist seit 2012 Professor für künstlerisches und liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg und Organist der Heidelberger Universitätskirche (Peterskirche). Er studierte Schul- und Kirchenmusik an der Detmolder Musikhochschule sowie Germanistik in Bielefeld. Nach beruflichen Stationen in Herdecke und Bremerhaven war er von 1998 bis 2012 als Landeskantor der Badischen Landeskirche an der Freiburger Ludwigskirche tätig. Hier gründete er die Freiburger Kantorei und mehrere erfolgreiche Konzertreihen, so spielte er zum Beispiel im Jahr 2000 das gesamte Bachsche Orgelwerk. Daneben hatte er eine Professur für Improvisation an der Freiburger Musikhochschule inne. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Editionen bei Bärenreiter, Strube und vielen weiteren Verlagen. 2018 und 21 erschien im Butz-Verlag seine international erfolgreichen Orgelschule „Orgelspiel von Anfang an“. Zahlreiche Konzerte runden seine künstlerische Tätigkeit ab.

Die Konzertkasse öffnet um 16.30 Uhr. Es ist eine Veranstaltung des Kantorats der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde.